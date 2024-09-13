台北車站地下城？網目睹街友進出「維修口」　清潔員證實：是真的

▲台北車站的維修口，竟是地下城入口？（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

台北車站是重要的交通樞紐，不過因為路線複雜，對許多人來說宛如迷宮一般，甚至可能在裡面迷路。有網紅發現內部竟隱藏「地下城入口」，而且清潔人員也證實此事，引發一番議論。

部落客「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」在臉書粉絲團透露，前幾天晚上經過台北車站，往桃園機場捷運的方向，竟看到有街友躲進「維修口」睡覺，讓他嚇傻：「這要是死在裡頭怎麼辦？裡頭大概也不涼吧」，後來向清潔人員反應，清潔人員表示「這些都是大爺，我們惹不起」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此事乍聽之下非常不可思議，沒想到也有其他網友目睹：「我有看過一個街友鑽進去」、「有看過女街友進去過」、「我那天也有看到有人從維修口竄出來，太神奇了，那邊是空的喔」、「我看過一次，那時候接近末班車時間，我嚇到以為眼花看錯」。

▲雞腿找到傳說中的維修口。（圖／翻攝自希露弟弟啃雞腿YouTube）

對此，YouTuber「希露弟弟啃雞腿」雞腿和雞腿姐姐決定去查證，找到了相同地點的「維修口」，一直走到後面，接連發現好幾個，懷疑「都是地下城的入口嗎？」

隨後雞腿前去詢問清潔阿姨，得到的答案是「多少都會有遊民進去」，才發現原來傳聞是真的，「有沒有住在那邊我不清楚，有時候他們在那邊大小聲的啊」。在地阿伯則表示，現在都有在管制，還會有警察來巡邏。雖然沒有目睹遊民進出，但透過訪問證實是真的，為此感到震驚不已。

延伸閱讀

▸ 柯文哲遭羈押小孩不敢回家！ 陳佩琪淚訴：已被抄家滅族「家破人亡」

▸ 基隆地政處長墜樓亡！遺體今早才被發現 鄰曝疑聽到吵架聲

▸ 貴婦奶奶強送香水！她一打開驚見「頭髮」 全場勸：快去大廟