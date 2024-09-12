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你公司也有嗎？TOP8員工最愛福利出爐　年終分紅只排第二

▲▼辦公室,辦公,一般事務所。（圖／示意圖／Pixabay）

▲公司提供好的福利措施可以提升員工的滿意度和忠誠度。（圖／示意圖／Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

在競爭激烈的職場環境中，企業提供的員工福利成為吸引與留住人才的重要關鍵之一，不僅能提升員工的滿意度與忠誠度，還能強化企業的品牌形象。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「員工福利」話題的網路聲量表現，整理出網友熱議能打動員工的福利排行。

根據網路聲量表現，可以發現「額外休假天數」是最受人熱議的福利之一。就有科技大廠首推「有薪親子假」，讓網友笑稱「搶人大戰開始了」，認為優良的休假制度可以展現企業文化，也能吸引優秀人才。而根據勞基法，職員在職一定期間後即可享有的「特別休假」也備受討論，但有網友氣憤說「請特休假，不是刁難，就是問請假理由，或者恐嚇你會扣什麼的」，指出特休是勞工權益，「本來就是員工自己該有的福利」，不應明示或暗示員工不得請假，更直言「員工會依公司福利好不好而更努力」，大方給予應得的權益與福利，或許能令員工更有動力積極工作，打造職場良性循環。

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TOP8員工最愛福利（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲近三個月內網友針對「員工福利」相關話題討論整理。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

此外，不少網友提到「年終分紅」、「固定調薪」、「三節奬金」等金錢方面的福利也十分重要。網上有文章提到新鮮人「動不動就換工作」引起熱議，有人指出「（公司）福利都越來越差，一年不如一年，年終也是」，認為若相比別間公司薪水較低，福利也沒有比較好的話，甚至可能「養不起自己」，自然不會久留，引起其他網友認同回覆「無調薪機會的工作，做一段時間累積經驗後當然要走啊」，指出「要有足夠的『重賞』，才會有『勇夫』留下來」，認為這些都是公司必備的福利，既滿足員工需求，也幫助公司留住人才。

而上班過程中，難免會有嘴饞、想稍作休息的時間，有「茶水間零食櫃」也受到推崇。網友發文提到換了新工作，「發現我們公司居然沒有下午茶or零食櫃」而感到訝異，吸引其他人分享「待了三家外商都有，所以以為零食，咖啡機都是標配」、「辦公室零食櫃、保健品櫃隨便你拿」等，有人看到後就羨慕直說「真幸福企業」、「有提供零食的公司真的佛心」。

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