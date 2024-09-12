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橫店戲痴「龍套王」租屋處過世　生前最大夢想：成為影帝

記者魏有德／綜合報導

50多歲的知名「橫漂」曾建近日傳出在橫店租屋處過世，多名好友紛紛在媒體上證實此消息，不過，對於他的死因眾說紛紜，只知道其生前患有疾病，或因病去世。東陽市警方透露，曾建確實已於8月30日去世，東陽市殯儀館工作人員稱，曾建的遺體由警方送來，目前已被火化。

▲橫店「龍套王」曾建過世。（圖／翻攝微博）

▲橫店「龍套王」曾建過世。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，2015年6月，訪談節目《魯豫有約》播出了一期主題節目，邀請了知名導演爾冬升及幾名「橫漂」代表性人物，當時，曾建出現在節目中接受專訪。彼時，曾建已有6年「橫漂」經歷。

據了解，曾建是廣東梅州人，在塑膠工廠工作，由於對戲劇有著難以割捨的愛好，便投身橫店影劇產業，成為一名專業「跑龍套」的臨時演員。

▲橫店「龍套王」曾建過世。（圖／翻攝微博）

▲曾建在2015年參加魯豫有約的節目錄影，暢聊對拍戲的熱愛。（圖／翻攝微博）

曾建的20年好友王先生表示，橫店十幾萬「群眾演員」都稱曾建為「龍套王」、「影帝哥」，五個月前曾見到他，「本來他就身體虛，可能是肝不好，租屋處本來就小，裡面全部都是戲服，拍戲的道具和服裝一大堆。」

王先生強調，曾建上很多電視，名氣也有了，卻沒有發揮人際交往的部分，總想要導演看到他優秀的地方，甚至在認真表演過程中被馬踢傷，「他想要成為一個影帝，想讓別人尊重他。」

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