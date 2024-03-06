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大陸 大陸焦點 特派現場

橫店面臨群演「短缺」　有演員月薪翻10倍…退休公務員也來演戲

▲橫店,影視城,古裝劇。（圖／視覺中國）

▲橫店影視基地為中國最大的拍攝片場。（圖／視覺中國）

記者廖翊慈／綜合報導

有中國好萊塢之稱的「橫店影視基地」昨（5）日，演員公會前不少年輕人來排隊試鏡，希望能從群演（臨演）晉升到前景演員。不過，隨著短劇興起，不少劇組進駐片場，群演的需求也隨之增加，「群演緊缺」的問題也不斷困擾著演員公會。

據《環球時報》報導，今年，隨著越來越多劇組入駐橫店，演員演戲機會在增加，有人剛來橫店兩個月，便出演了男二號；也有在校大學生，半年出演八部微短劇；還有一名退休公務員已演了20多部劇，但同時，許多劇組正為「群演不夠用」頭疼，有些新演員們面對突如其來的機會，也感到「能力恐慌」。

▲橫店臨演短缺。（圖／翻攝自環球時報）

▲短劇拍攝現場。（圖／翻攝自環球時報）

一名群演沈濤（化名）從業6年，他表示近期頻繁收到通告，「光5分鐘內馬上6個劇組敲我群演通告，看看這些訊息『補群演100個』、『劇組招募跟組演員，月薪6000到7000元（人民幣，下同，約台幣2.6萬元至3.1萬元）』，還有同行的工資翻了10倍，劇組天天都在找群演，尤其是年輕人各種場景都能演，特別緊缺。」

一位劇組的工作人員坦言，近期群演越來越難找，當然跟需求人數提升也有關，「前陣子找80位群演，最終只找到50人，只能請特約演員來演一些戲。」

▲橫店臨演短缺。（圖／翻攝自環球時報）

▲沈濤在短短5分鐘內，收到多個劇組的通告。（圖／翻攝自環球時報）

報導指出，今年以來，入駐橫店的劇組年增20%以上，3月第一週年輕群演缺口約四成。目前，劇組大量需要群眾演員，特別是年輕男群演短缺更嚴重。

另一名群演張小華（化名）表示，「熬夜拍戲是常態，即使一天出鏡五六小時，也要在片場等十幾個小時，當初跟我一起來的朋友有18位，現在只剩5人了。」

目前群演日薪百餘元，依照目前群演短缺的情況，或還可再加薪。若晉升了特約演員，日薪可以翻3到10倍。

演員公會相關負責人表示，今年已經有1400名新演員，年增約60%，但隨著劇組需求激增，未來，演員缺口可能會更大。

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