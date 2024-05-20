徵40男臨演一中商圈拍成人片...5hrs才給800　發文者放警鴿子

▲台中傳出有人徵求40名男子到一中商圈拍攝成人片。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

一名男子近日在社群平台放出訊息，內容為「徵求成人影片臨演現領800」，標明地點位在台中一中商圈，要找40位男性協助拍攝成人片，年齡18歲至50歲，內容則是「比較OVER的動作」，另則直接寫明要「汁男，全程戴口罩，打手槍」等語。警方指出，已經蒐集相關事證，要求貼文者到案說明，若涉法將嚴辦。

▲該貼文載明時間地點以及酬勞。（圖／翻攝Facebook）



仔細查看該則貼文，一名中年男性在臉書上張貼訊息，內容以「成人影片臨演拍攝需求為題」，載明日期已經定在5月21日，暫定早上10點就要集合，地點位在台中一中附近，人數為40名男性，年齡區間18歲至50歲，協助拍攝5小時，可現領800元，服裝由劇組準備好，還稱「人到就好」。

實際查看該名男子先前所張貼內容，除了曾徵求「大尺度」拍攝者，也有廣告、類戲劇、影集等的臨演徵求，當中也不乏有知名戲劇的拍攝，但均為「跑龍套」角色。

轄區第二警分局指出，已經要求貼文者到案說明，將釐清拍攝尺度，若涉犯相關法律將依法嚴辦，惟該位民眾第一次未到，已經二度通知。

警方指出，按兒童及少年性剝削防制條例第40條，以宣傳品、出版品、廣播、電視、電信、網際網路或其他方法，散布、傳送、刊登或張貼足以引誘、媒介、暗示等訊息者，處3年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，而意圖營利而犯前項之罪者，處5年以下有期徒刑，同樣得併科100萬元以下罰金。