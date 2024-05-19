「大人這麼蠢，憑什麼管我？」　少年看穿父親每天假裝上班找小三

▲青少年開始瞧不起大人，最大殺傷力的原因之一就是：知道大人無法說出口的祕密。（示意圖／視覺中國CFP）



文／林維信

摘自／寶瓶文化《現在的青少年很難教吧？》

「我爸會假裝上班，開車出門。」天勇說。「實際上，他在外面有女人。我知道他沒怎麼在工作，家裡的錢都是媽媽出的。他偶爾拿錢出來，也是奶奶給他的。」

「你怎麼知道這些？」我有點訝異。「媽媽講的啊，媽媽還帶我去跟監過，就看到他身旁有另一個阿姨。」天勇說這些話的語氣，好像在講一件稀鬆平常的事。

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「媽媽跟我講之前，我就有猜到了。」「他們很常吵架啊。媽媽也沒多好，她自己也有男人。他們叫我們去睡覺，關起門來吵架，以為我跟妹妹都不知道。爸爸就在房裡問她是不是有男人，連奶奶私下也有問我，說媽媽有時晚上會出門，是不是真的去打工。」

「我覺得很無聊。都這樣了，幹麼不離婚？我那爸爸還想教訓我，禁止我晚上出去玩，啊他自己咧？明明沒賺錢，還想擺出自己很行的樣子，想對我說教。」天勇面露不屑地說。

「反正他們都不在家的話，我就跑出去，算準他們到家前回家就好。如果被抓到了，就說去同學家，我已經跟我那同學講好了。」「總之，我要去念台中的高中，住姑姑家。我姑姑不會管我，我想在外玩多晚就多晚，交女友都不會被打擾。他們只要給我生活費就好。」

我默默聽著天勇說著他的計畫。我心裡想著，天勇的人生已經不需要，也不想要有父母參與了。

●當青少年知道大人的祕密，行為開始失控

青少年瞧不起大人，最大殺傷力的原因之一就是：青少年知道大人無法說出口的祕密。

青少年一開始的世界觀是建立在周遭大人之上，特別是父母。大人呈現出什麼，他們就相信這個世界是什麼。

大人如果有著無法說出口的祕密，例如外遇、說謊、假裝有去工作、假裝有錢、甚至詐欺⋯⋯大人有大人的苦衷，大人以為自己藏得很好，但青少年其實都知道。他們只是不說，只是「假裝」不知道。

因為他們明白：大人就是脆弱，才要在青少年面前裝模作樣。一旦青少年識破了大人的伎倆，大人的權威、大人的全能感，在青少年心中就此崩塌，也將轉而覺得大人是拙劣的、是可悲的。

這些青少年厭惡虛假、厭惡說謊、厭惡欺瞞的感情、厭惡說話不算話、厭惡不負責任⋯⋯但弔詭的是，他們卻往往比其他人更常做這些事。

「面對虛假的世界，何必認真？」

「每個人都很自私自利，我只是跟他們一樣。」

「說謊如果不會被發現、不會被拆穿，才是厲害。」

因為他們相信這個世界就是「假」。因為他們看不到「負責」到底有什麼必要、有什麼好處。一家人就這樣過著虛假的生活，維持虛假的自尊。

「你沒有誠實對我，我也不會誠實對你」，青少年對父母已經失去信任。

●青少年形成「自己比大人更好」的錯覺

父母忙著自己的煩惱，青少年就在外面偷偷結識網友、抽菸喝酒飆車性行為⋯⋯直到被抓到。大人要管教青少年，卻遭遇他極大的反抗，且還不知道他是什麼時候開始走偏。

青少年對大人的反叛、行為開始失控，其實是從發現祕密，意識到「大人沒有比較強」這點開始。

「大人這麼蠢，憑什麼管我？」這也讓他形成「自己比大人更好」的錯覺。覺得自己更聰明、更理性，應當享有更大的自由與獨立。

●事已至此，該怎麼讓青少年重新學會尊敬與負責？

首先，青少年要承擔的是他自己行為的責任，但在處理他的行為之前，你要恢復一些在青少年心中對你的尊重感與權威感，你的管教才能在他們心中確實發生影響力（而不是陽奉陰違）。

這不是透過金錢或打罵就可以贏回的（越這樣做，青少年越是看出你的虛假），而是透過你的言行：

一、贏回尊重，他需要看見大人努力的身影

青少年會佩服能力強的大人，一旦得到他的認同，你對他講的話，才能產生影響力。

就算你沒有強大的能力，只要他能看到你為了他努力不懈，一段時間之後，一樣能慢慢得到他的認同。這裡指的是在孩子了解「這些對他好的情況，其實得來不易」的前提下，而你卻願意為了他們持續在努力。

例如：他知道家裡離學校很遠，你卻願意每天一大早載他們上學；例如他知道父母的經濟狀況不太好，但你願意為了讓他們過更好的生活，而努力工作；例如他知道父母是個木訥的人，但為了與他們親近，你每天撥時間關心他在學校過得開不開心。

如果是習以為常的狀況，他們要能感受到其中的落差和你的努力，花的時間要更長。而且是「為了他」而做的努力，不是出於我們的自以為是。如果認為：「已經在賺錢養家，還得不到孩子的認同，就是他們在擺譜、拿翹！」或是「我花那麼多的時間、金錢，送孩子去學英文、學才藝，為什麼孩子還不感恩？」那就是離他們越來越遠了。

二、讓青少年學會負責，需要大人的身教

雖然青少年對大人已經不信任，但大人的行為，他們還是持續看在眼裡。

為了孩子而努力，是一種身教；大人對於想要隱瞞的行為，開始認真面對，更是一種身教。青少年發現大人開始改變，那些改變將同樣會扭轉他們對這個世界的認知。

他們會開始認知到「真誠」、「努力」的價值；會開始感受到對家人負責、對自己負責，在贏回別人信任上的重要性（誠如贏回孩子對大人的信任那般）；會開始相信家裡已經走在改善的道路上，所以會願意認可過去大人的隱瞞或許有苦衷。



如果上述的努力，還沒辦法贏回青少年的尊敬與負責，那麼，就要開始思考以下開誠布公的做法：

一、放下面子，問問青少年，知道父母哪些事情

如果跟外遇有關，請審慎評估能否做好夫妻關係與親子關係之間的界線後，再私下一對一跟青少年談。不要從青少年口中去問出另一半在外面的狀況。這個晤談的重點是處理你跟青少年之間的關係，而不是藉此把夫妻關係拉進來。

要記住：夫妻關係是大人自己的事情，孩子沒有義務要承擔大人之間的責任。

當你用真誠、對等的態度邀請青少年說出他所知道的事情，且不做責罰、辯解，你們就有機會開始恢復信任關係。青少年所認知的或許不完全正確，但急著辯解絕對是大忌，請尊重青少年的談話步調和感受後再來解釋。

二、當我們尊重青少年是獨立、懂事的個體，他才能理解大人有哪些難處

孩子就是覺得他的獨立思考已經贏過「幼稚的大人」，他才會開始瞧不起大人。所以開誠布公的對談，不會是上對下的語氣，而是尊重青少年是能思考的個體。

大人更要問自己，在現有的困境尚未解除下（例如外遇問題、失業問題），還願意跟青少年承諾多少他在意孩子且想關心孩子的地方。

這不是要父母為了彌補罪惡感，而做很多退讓、討好青少年的行為。而是青少年在父母欺瞞的過程中受傷了，感覺不被父母重視、不被父母所愛了（即使這是青少年的窮擔心）。此刻所做的承諾與後續的關心行動，是在修復當時的受傷感受。

「因為過往的隱瞞，讓你感到生氣、難過，往後我想更重視你的感受，而不擅自決定一些事情。」或「往後我想多聽聽你的想法、更在意你的心情」。

贏回青少年尊敬與負責的過程，其實就是大人找回對自己尊敬與負責的旅程。為此，大人將要被迫面對自己原本想逃避的困境（才會在先前變成說不出口的祕密）。這過程絕對不輕鬆，但你能讓未來變得是可以期待的。

家裡有可以期待的未來，孩子才有為現在生活負責的動力。

★本文摘自寶瓶文化《現在的青少年很難教吧？：以理解尊重支持取代嘮叨控制，資深校園心理師給父母、老師的實戰書》，作者林維信，諮商心理師。任職於兒童及青少年輔導工作現場，從事中小學生心理諮商超過11年，以「我想跟你一起面對你的難題」的方式與青少年相處。他的耐心、傾聽技巧與對話方式，讓青少年卸下防衛，並能將大人的愛收進自己心裡；這是一本非常適合所有父母及老師的教養教育書。