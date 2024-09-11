貝碧佳颱風環流亂周末「北台灣有雨」　一圖看雨區變化　

▲貝碧佳颱風預估路徑。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

貝碧佳颱風昨（10日）晚生成，中央氣象署預估，未來朝西北方向接近琉球海域，侵襲台灣機率較低，但周六至下周二，低壓帶影響加上貝碧佳颱風接近，北台灣受到颱風環流影響，降雨較明顯，時不時會下雨，中南部則有午後熱對流造成降雨，但颱風路徑仍有變化，氣象署會持續觀察。

氣象署預報員官欣平指出，今天台灣上空雲量少，各地高溫炎熱，午後熱對流以山區表現最明顯，在下午會有熱對流而造成降雨，局部區域可能出現大雨。目前洋面有幾個雲簇比較明顯，偏中國大陸這一帶原本昨日有一個熱帶性低氣壓，但現在減弱低壓，對台沒影響。

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官欣平說，昨晚生成的貝碧佳颱風，當接近琉球海域時，強度持續發展，達到巔峰，接著朝西北西向大陸移動，以目前路徑預測，周六至下周一開始接近台灣北側海域，但對台影響較小，在貝碧佳颱風還沒接近之前，各地以午後熱對流為主。

她說，周六至下周一接近台灣北側海域，貝碧佳颱風環流對北台灣、馬祖金門甚至澎湖造成降雨，特別是馬祖地區，最接近外位環流區域，易出現較大雨勢。周日、下周一隨著颱風環流下來，北台灣可能時不時會有下雨，周末烤肉多留意。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，官欣平指出，今天午後雷陣雨區域，主要在大台北、中南部山區，其中苗栗以南山區可能有局部大雨。周四、周五水氣多，大台北及東半部偶爾會下下雨，仍以午後雷陣雨為主，主要在苗栗以南區域，雲林以南、南投可能會有小範圍較大雨勢，留意午後熱對流發展。

官欣平說，重頭戲落在周六到下周二，低壓帶影響包含貝碧佳颱風慢慢進入琉球海域，朝台灣北部海域前進，北台灣受環流影響，造成降雨比較明顯，雲量也會增多，尤其馬祖比較接近颱風影響範圍，比較容易下雨。

▲高溫分布 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，她指出，今天台灣紅通通一片，各地高溫34至36度，今天高溫燈號包含台北市、新北市、台南市及台東縣，局部可能出現36度以上高溫，外出做好防曬。

官欣平表示，南海一帶到菲律賓東側是大範圍的低壓區，未來一到兩周預估還有熱帶系統生成，在台灣附近運動造成影響，持續到10月初，但變化非常大，要仰賴不時更新的預報資訊。