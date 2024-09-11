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王毅會見紹伊古　稱中方願同俄加強戰略溝通

▲▼王毅會見紹伊古。（圖／中國外交部官網）

▲王毅會見紹伊古。（圖／中國外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

據《央視新聞》報導，中共中央政治局委員兼外交部長王毅10日在聖彼德堡會見俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古。王毅表示，中方願同俄方加強戰略溝通，充分發揮中俄戰略安全磋商機制和金磚安代會議機制作用，不斷充實中俄關係戰略內涵。

王毅說，中俄關係保持穩定健康發展勢頭，歸根結底在於兩國元首的把舵領航。今年以來，雙方立足中俄建交75周年新起點，保持各層級交往，落實元首重要共識，進一步夯實中俄永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的政治和社會基礎。

王毅表示，中方支持俄金磚輪值主席國工作，願攜手深化金磚國家互信合作，將金磚機制打造為新興力量發聲的主要管道、「全球南方」團結協作的重要平台，不斷開創「大金磚」合作新局面。

紹伊古表示，俄中保持高層往來，各領域合作富有成果，彰顯了俄中戰略協作的高水準。感謝中方對俄方擔任金磚輪值主席國的支持，俄方願繼續同中方加強戰略溝通，密切協調合作，確保下月舉行的金磚國家領導人喀山峰會圓滿成功。

雙方表示將繼續宣導和踐行真正的多邊主義。俄方強調支持中方出任上海合作組織輪值主席國，努力使上合組織更加高效務實、更富凝聚力，為變亂交織的世界注入更多穩定性。

雙方還就烏克蘭危機交換了意見。紹伊古介紹了俄方立場，歡迎大陸和巴西聯合提出「六點共識」，樂見這一共識得到國際社會廣泛認可。

王毅認為，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正態度，將繼續致力於增進國際社會中的平衡客觀理性聲音，為早日停火止戰、推動危機政治解決匯聚更多國際共識、積累必要條件。

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