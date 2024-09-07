美國氣候特使參與北京會談　稱美中仍存分歧

▲美國氣候特使波德斯達（左）6日在北京與中國外交部長王毅見面。（圖／路透）



文／中央社

美國氣候特使波德斯達6日在北京表示，中國和美國在氣候融資等議題上仍存在「一些分歧」，但本週會談期間已在減少分歧方面取得進展。

路透社報導，波德斯達（John Podesta）與中國氣候變化事務特使劉振民、外交部長王毅會談後告訴記者：「儘管我們的雙邊關係有些摩擦，為造福我們的人民及氣候，我們能找到進行合作的領域。」

法新社報導，波德斯達6日也指出，與中國就降低甲烷及其他非二氧化碳高汙染氣體舉行峰會的計畫有所進展。

儘管承認存在「一些分歧」，波德斯達提到美中雙邊已「制定計畫舉行非二氧化碳氣體峰會」，包括甲烷、一氧化二氮（N2O）、氟氯碳化（chlorofluorocarbons, CFCs）等氣體。

他說這些氣體「較少受到注意，卻是造成全球暖化的一半成因」。

甲烷等溫室氣體會造成氣候變遷，中國是全球最大排放國，美國居次。

根據國際能源總署（IEA），化石燃料產業已連續3年增加甲烷排放量，去年幾乎創下新高紀錄。

美國先前表示，希望在亞塞拜然即將於11月主辦的「聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議」（COP29）上，與中國就這類氣體舉行峰會。