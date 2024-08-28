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賴拋「兩國論」、蘇利文重申「一中」　包承柯：中美希望台海穩定

▲▼ 2024年8月27日至28日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京同美國國家安全顧問蘇利文舉行新一輪戰略溝通。（圖／翻攝 中國外交部官網）

▲ 中國外長王毅與美國國家安全顧問蘇利文針對台海、南海等問題依然有分歧。（圖／翻攝 中國外交部官網）

記者任以芳／北京報導

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與大陸外長王毅進行戰略性實質溝通，在兩國的分歧中找到共同點。其中，王毅多次要求美方中「停止武裝台灣」，遵守不支持「台獨」承諾。涉台學者包承柯受訪時也指出，美選在即，面對賴清德上任後拋出「兩國論」，拉高台海衝突局面，美國也明白重申「一個中國」政策的重要性，牽動中美能否繼續談下去，以及穩定關係有十分積極意義。

蘇利文27日搭乘專機，展開首次訪華之旅，他也是自2016年以來首位訪華的美國國家安全顧問。過去一年半以來，王毅與蘇利文進行4次會晤，適逢去年中國國家主席習近平和美國總統拜登總統在舊金山會晤，中美試圖重整兩國關係，但還是有很多分歧難解決，像是台灣問題、南海問題等。

首次訪京的蘇利文昨抵京隨即與王毅會談，不只針對中美關係進行戰略溝通，「台灣問題」也是重要話題。根據陸媒釋出內容，王毅重申強調，「台灣屬於中國，中國必將統一。『台獨』是台海和平穩定的最大風險。美方應當把不支持『台獨』的承諾落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。」

蘇利文也回應，美方堅持一個中國政策，不支持「台灣獨立」，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」。

上海東亞研究所副所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問也指出，這是賴清德今年520正式上台後，王毅與蘇利文首次交流，「重新評估賴清德上台之後的兩岸問題，以及中美關係確實是非常的重要。」

包承柯指出，美國大選如火如荼進行中，面對賴清德上台後提出的「兩國論」，升高台海區域衝突。對此，美國再次重申一個中國的政策，從任何一個角度來看，都代表中美兩國都希望穩定關係，也希望台海局勢能穩定，這是非常重要的大方向。

▲▼ 2024年8月27日至28日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京同美國國家安全顧問蘇利文舉行新一輪戰略溝通。（圖／翻攝 中國外交部官網）

▲ 2024年8月27日至28日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京同美國國家安全顧問蘇利文舉行新一輪戰略溝通。（圖／翻攝 中國外交部官網）

「中美兩國還是有很大的分歧，包括南海局問題，台海局勢，美對台軍售，中美在經濟科技領域的問題。」包承柯也直言，如何處理未來的中美關係，都需要雙方高層不斷溝通和交換意見，很難一次到位。

去年「習拜會」在舊金山會晤，雙方就中美關係必須重新穩定取得共識，外界也觀望，蘇利文此行也是為拜登任內最後一次「習拜會」打點鋪路。

包承柯也說，假設拜登總統能到中國訪問，有助於穩定中美兩國關係發展。包括此次蘇利文訪華與大陸最高領導人以及官員互動，都能進一步加強中美交流，有助於解決兩國存在很多的分歧，對未來中美關係勾勒出一個新的方向。

談及南海局勢，王毅也直言美國是菲律賓背後力量，並且強調「美國不得以雙邊條約為藉口損害中國的主權和領土完整，不得支持縱容菲律賓採取侵權行為。」

包承柯也分析，菲律賓近期在行動頻繁，背後有美軍支持，未來發生衝突和危險的機率非常高，這也是王毅與蘇利文需要溝通解決重點，「關鍵是要落實到實處」。

「如果美國只是口頭說，沒有在行動中改善中美關係，這種會談毫無意義，相信蘇利文也不希望自己首次訪華是失敗符號。」包承柯說。

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