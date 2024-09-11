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「獨創袋鼠舞」巴黎奧運爆紅！　澳洲女舞者變世界排名第一

▲澳洲霹靂舞選手瑞根（Rachael Gunn） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲霹靂舞選手瑞根先前在巴黎奧運的跳舞內容引起熱議 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

澳洲霹靂舞選手瑞根（Rachael Gunn）在巴黎奧運因特殊「袋鼠舞」爆紅，招式怪異到許多人都在問「她到底怎麼入選的」；然而儘管瑞根飽受網路霸凌和批評，她卻在近日成為世界排名第一。

CNN報導，37歲的瑞根在世界舞蹈體育聯合會（WDSF）最新公佈的女子排名中登頂，WDSF是負責街舞及其他舞蹈運動的官方機構。

儘管「B-Girl Raygun」在8月的奧運比賽中，對陣美國、法國和立陶宛選手時都未能得分，三輪比賽均以18-0落敗，但她憑藉在2023年WDSF大洋洲錦標賽上奪得金牌，獲得了1000個排名積分，將她推上了世界第一的位置，與日本排名第二的「B-Girl Riko」積分相同，超越了在巴黎奧運上打敗她的選手。這場勝利也確保了她在巴黎奧運上的參賽資格。

值得一提的是，本次巴黎奧運上金、銀、銅牌的B-Girl獎牌得主們，在世界排名中全部沒有進入前十名。來自日本的Ami、立陶宛的Nicka以及中國的671分別獲得了金、銀、銅牌。

WDSF於10日發表聲明，澄清其排名是基於選手在過去12個月中的最佳四場比賽成績進行更新的，這些比賽的積分自比賽日起有效期為52週。

WDSF還確認，由於運動員名額有限，上海和布達佩斯的奧運資格賽以及巴黎奧運本身並未計入排名。此外，WDSF表示，傳統上給予排名積分的賽事並未舉辦，這樣選手們可以專注於奧運備戰，「根據奧運資格系統的安排，自2023年12月31日至2024年巴黎奧運會期間，未舉辦任何排名賽事，這樣的安排是為了讓選手能夠全心備戰奧運資格賽，不必承受額外的排名賽壓力。」

WDSF補充說，奧運結束後，許多計入排名的比賽成績已經過期，導致目前許多選手的排名僅基於一場比賽的結果。排名名單將隨著12個月積分的更新和10月在上海舉行的「Breaking for Gold世界系列賽」而發生變化。

瑞根因在奧運會上的「獨特表演」迅速走紅，她身穿澳洲的綠金配色運動服，展示了一些不尋常的動作，包括袋鼠跳、後滾翻，以及在地上躺著或爬行時的各種身體扭曲。

瑞根的表演在網上引發了爭議，許多人認為她是來搞笑的，另有網友質疑她如何能走到這一步。

還有一些名人當時也有參與討論，英國知名歌手愛黛兒（Adele）在慕尼黑的演唱會上提到，並問觀眾這是否是一個「玩笑」；女演員德拉奇（Rachel Dratch）則則在《吉米A咖秀》中模仿了瑞根的一些動作。

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