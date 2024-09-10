澳洲擬禁「14歲以下兒童」使用社群平台　最快年底立法

▲澳洲政府預計年底前推出新法，將禁止兒童使用社群平台。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲政府預計年底前推出新法，將禁止兒童使用社群平台，原因是可能對身體健康造成風險。目前尚未確認具體限制年齡，但總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，正考慮針對14至16歲的年齡範圍限制。

根據《路透社》報導，黨政府將於今年內推動此項立法，規範使用社群媒體及其他相關平台的最低年齡，艾班尼斯表示，未來幾個月將開始進行驗證測試，「我希望看到孩子們離開電子設備，來到足球場、游泳池和網球場，我們希望他們能與真實的人有真實的經歷，因為我們知道社群平台正在造成社會危害。」

目前尚未確認具體限制年齡，但艾班尼斯指出，正考慮針對14至16歲的年齡範圍進行限制，並會參考澳洲前首席大法官佛蘭契（Robert French）所提出的立法建議。

佛蘭契8日在南澳發表立法建議禁止14歲以下兒少使用社群媒體，且要求平台業者須經家長同意，才可允許14至15歲者使用其平台。若社群平台違規允許14歲以下者註冊帳戶，將面臨重罰。

澳洲政府強調，這項由聯邦政府主導的議題，目的在確保澳洲兒童免受網路傷害，並協助支持父母和照護者應對網路風險。此立法也是政府保護年輕人免於網路傷害的持續努力之一。