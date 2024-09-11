離奇巧合！柯文哲「陶朱隱園」獨會沈慶京　隔天掉手機

▲威京集團興建的陶朱隱園豪宅至今只賣出1戶，柯文哲曾與沈慶京在此密會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊掌握獨家消息，京華城容積率在2022年底確定為840%後，柯文哲2023年9月30日，獨自前往陶朱隱園獨會沈慶京，然後赴美，同時傳出手機掉了，接著陳佩琪就開始ATM小額存款逾40次，將462萬餘元存進長子柯傅堯、長女柯傅蓉、次女柯傅瑄3名子女的帳戶。

在此之前，陳佩琪第一次出現密集以ATM存現金，是在2020年3月10日，當天，正好是柯文哲與市議員應曉薇及副市長黃珊珊、彭振聲與蔡炳坤針對京華城容積率應否由392%增加為560%陳情案舉行便當會的日子。

在這場便當會前，北市都發局已在2022年2月呈文給柯，指不應給京華城560%容積率，否則會有圖利嫌疑，希望維持392%，當時沈慶京即找應曉薇求助，隨後有了這場便當會，詭異的是柯卻一改過去反對態度，改批示由都委會研議並寫下「速審速決」幾個字，讓京華城容積增加案起死回生。

因此，陳佩琪在這個時間點密集以ATM存款，顯得特別可疑。加上檢廉掌握，沈慶京為爭取京華城容積率增加至560%，當時已編列1.86億餘萬元顧問費，由集團旗下威京、京都等公司透過應曉薇等人支付，專案小組看到陳佩琪分散金額、多次以ATM存款，才會懷疑此款項與沈慶京第一階段論功行賞有關。

陳佩琪第二階段以ATM現金存款，是2022年10月18日京華城取得840%容積率建照後，比對柯文哲USB隨身碟記錄「2022111小沈1500沈慶京」及相關事證，檢廉認為柯疑涉收賄1,500萬元，此段論述在法院裁定都已有記錄。檢廉也查出沈慶京在這第二階段共編列2.5億元要論功行賞。

▲柯文哲2023年9月30日單獨會見沈慶京後，隔天即訪美。

依據沈慶京的陶朱隱園豪宅訪客記錄顯示，2023年9月30日柯文哲曾單獨到訪，經檢廉比對相關影像及手機定位，認為柯文哲確有前往，對比柯的行程，當時正忙著打總統大選，在陶朱隱園單獨見完沈慶京，隔天10月1日即啟程到美西進行科技產業之旅，值得一提的是，柯的iPhone手機在美轉機時意外遺失，手機雲端資料是否外洩還曾引起幕僚虛驚。

沈慶京及柯文哲單獨會面這天之後，陳佩琪開始第2次密集以ATM存款，從2023年10月至今年5月半年多的時間，分40餘次到ATM存進3個子女帳戶共462萬6,000元現金。

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