陳佩琪涉洗錢！　「ATM存619萬」4度翻供

▲柯文哲妻子陳佩琪（左）在小草之夜強調，住家附近是金融街，ATM理財未涉不法，但至今說不清存入自己及子女帳戶619萬元來源。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲在京華城案是否涉嫌違背職務收賄罪，關鍵破口之一很可能是他的妻子陳佩琪，本刊日前踢爆陳利用ATM（自動櫃員機）存款上百萬元不明資金，事後她對外解釋是手尾錢等，但根據檢廉勾稽，陳利用ATM存款逾60次、金額高達619萬元，且集中在京華城便當會及柯文哲與沈慶京見面後，2個關鍵時間點她都密集拿著現鈔存進自己及3名子女的帳戶，並在接受偵訊時4度翻供，先說是柯文哲的稿費，又說是民眾捐的選舉經費、小孩壓歲錢，最後才說是母親帳戶裡的錢，恐有替柯文哲處理不明資金，涉及洗錢罪之嫌。

前台北市長柯文哲涉京華城弊案遭台北地院裁定羈押禁見，隨即移送台北看守所，柯妻陳佩琪6日親赴北所送生活用品、會客菜和書給柯，針對外界質疑金流不明，陳強調，家裡的每筆金額都有向檢調說明清楚，用ATM存款是她的理財習慣，跟柯文哲的市政行程完全沒有關係，更強調已在問訊時交待金流，「我們家沒有任何財產來源不明的金流。」

▲民眾黨主席柯文哲涉京華城貪汙案遭羈押禁見後，10日中午遭提訊，妻子陳佩琪將大筆現金存入子女帳戶，也解釋不清。

錢存自己及子女帳戶

陳佩琪講的一副坦蕩，但本刊掌握，她的ATM理財說卻不乏違背常理之事。檢廉查出，在京華城便當會及柯文哲與沈慶京見面後的2個關鍵時間點，陳曾分60餘次、每次10萬元或接近10萬元以ATM存款，將619萬9千元的現鈔存進自己及長子柯傅堯、長女柯傅蓉、次女柯傅瑄等4人帳戶，陳佩琪應訊時分別提出先生給的、先生的稿費、民眾給的選舉錢及媽媽的存款等四種不同說法，理由都是財務操作及節稅，但刻意以ATM隱匿金流，已成為專案小組追查的目標，反弄巧成拙。

▲陳佩琪（左）育有柯傅堯（右）等3子女，檢察官認定他們帳戶內都有不明資金，疑與京華城案有關。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

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