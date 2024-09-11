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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北檢首提訊柯文哲　郭正亮籲聚焦1事：一審要好好準備

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭收押，台北地檢署10日首度提訊柯出庭釐清案情。前立委郭正亮認為，柯案最後的關鍵就是京華城給予容積獎勵560％到672％是否合法，「柯文哲一審真的要好好準備」，聚焦去辯論這件事情。

▲▼(加碼版)北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲北檢10日首次提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲被控涉嫌在台北市長任內，圖利京華城200億元改建利益，剛好柯參選總統的政治獻金又爆出假帳案，妻小帳戶內出現不明資金，款項來源有待釐清，法院5日裁定將柯文哲羈押禁見。台北地檢署9日提訊涉嫌行賄的威京集團主席沈慶京，10日上午提訊前副市長彭振聲，追查容積率審議過程，同日下午首度提訊柯文哲出庭釐清案情。

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲確定不提抗告。（圖／記者湯興漢攝）

前立委郭正亮10日在政論節目《盧秀芳辣晚報》中提到，如果京華城定案通過容積獎勵，這對公司來說是一大里程碑，公司對有參與的員工發獎金並不稀奇，重點是有沒有發給市府員工，「如果發給市府官員那就大條了」，不過，目前還沒有找到相關證據。

郭正亮認為，柯文哲案最後的關鍵就是京華城給予容積獎勵560％到672％是否合法，「柯文哲一審真的要好好準備，有人認為他是合法的，因為台北市都發局說，『我們是按照程序辦理』，可是是否合法，那個實質性的問題不敢回答。這個就是一審辯論，因為這個是公開的，柯文哲就要展現，他對都市計畫法還有容積獎勵的掌握能力，他一定要從這個角度去切。」

郭正亮也直言，當然這是在假設沒有資金、金流往來的前提下，單純去討論決策本質，到底違法是指哪一點，如果是指容積獎勵560％到672％這件事情不可以做，那就應該聚焦來辯論這件事情。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未經判決確定前，應推定為無罪。

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