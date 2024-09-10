卑南溪水覆蓋工法已修復七成　持續守護台東好空氣

▲卑南溪水覆蓋工法已修復七成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

秋冬季節一向是東北季風盛行的時期，強勁的季風容易引發卑南溪河床的揚塵問題，進而影響台東地區的空氣品質。今年，隨著7月凱米颱風帶來的大雨，卑南溪的防塵水覆蓋措施遭受嚴重破壞，台東縣政府勘查評估後，全力進行卑南溪河床的水覆蓋工法修復，自7月31日起立即啟動搶修工作，截至8月底已修復七成，並將在中秋節前全力修復至八成以上，以有效防止揚塵情況發生，期望讓民眾能夠在舒適的環境下賞月。

台東縣長饒慶鈴表示，凱米颱風過後，使得守護台東地區空氣品質扮演重要角色的卑南溪水覆蓋工程造成損害，隨著大水退去，卑南溪河床裸露的細砂在乾燥的環境下容易隨風揚起，特別是在秋冬季東北季風強勁的情況下，這一風險尤為顯著。

為防範揚塵事件影響民眾空氣品質，已請環保局立即採取緊急措施，先行調派怪手至河床裸露地進行搶修，以期在東北季風影響擴大之前，盡速完成大面積水覆蓋修復措施，降低揚塵發生之可能性，以因應氣候變遷及其影響，落實執行SDG13氣候行動，也守護民眾健康，讓大家在中秋節能安心賞月，呼吸台東的清新空氣。

台東縣環保局指出，由於秋季正是東北季風開始的時節，卑南溪水覆蓋工法更顯得重要。目前修復工作進展順利，8月底已修復7成水覆蓋面積（臺東大橋下游至出海口）。自凱米颱風過後，7月31日立即投入怪手進行搶修，先建立引水道，將溪水引流至裸露地進行水覆蓋，再逐步修復土堤，恢復以往水覆蓋狀態，將持續積極且快速修復，期許在中秋節前夕恢復至8成以上，以有效控制揚塵好發之情況。

環保局呼籲，請大家隨時關注空氣品質，可下載APP「揚塵一把罩」，或上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/），即時掌握最新空氣品質資訊，以便加強自我防護。