助力在地中小企業增長　台東縣政府第四季政策資源說明會

▲台東縣政府第四季政策資源說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為能更即時將政府產業政策及輔助資訊提供給縣內業者，提供中央相對應的補助或輔導計畫，方便企業主獲取相關服務和資源，10日辦第四季政策資源說明會，向縣內中小企業提供最新的政府補助資源資訊，幫助業者掌握創業育成、創新研發、資金融通、行銷推廣等多方面的資源。透過詳細的政策解讀與補助辦理指引，期望提升業者的競爭力和市場地位。

在說明會中，縣府團隊分享各類產業補助政策的詳細介紹，特別針對補助申請的流程與條件進行了全面說明，參加者可以下載一站式資源懶人包，輕鬆了解政府資源的申請程序及要求，方便業者快速掌握各種補助機會。

台東縣政府表示，此次活動不僅分享豐富的政策資源，更是為中小企業說明數位轉型的類別以及用途，以及19日於縣府開設的免費課程「計畫魔術師-寫出無懈可擊的提案」，和提供經濟部的政府輔導資源手冊介紹，擁有線上手冊就能夠輕鬆掌握申請程序和條件，不只是資源懶人包，甚至能夠提供線上的免費會計諮詢服務。

台東縣政府財政及經濟發展處指出，未來將繼續致力於推動地區內企業的成長與創新，透過一站式輔導服務，協助業者克服營運挑戰，促進產業升級與經濟發展。此次說明會的成功舉辦，也預示著台東縣政府對於支持本地產業發展的承諾與努力。供適合產業的解決方案。