推動台東樂齡友善城市　饒慶鈴率團考察新加坡高齡者公共住宅

▲饒慶鈴率團考察新加坡高齡者公共住宅。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

老齡化社會是全球共同面對的課題，為扣合全齡照護的施政目標，台東縣長饒慶鈴率團赴新加坡考察，10日參訪針對高齡世代興建的複合式公共住宅-海軍村(Kampung Admiralty)，觀摩高齡社區的營運模式及建築設計，盼藉此學習新加坡長照結合醫療服務的經驗，作為台東規劃銀髮照顧及高齡友善政策的參考，期打造樂齡友善城市。

此次考察行程包括拜會新加坡都市重建局、建屋發展局、參訪新加坡紅點設計博物館等，也前往濱海堤壩、幼兒園及海軍村等地，關注新加坡在城市規劃、公共住房建設、消防安全、幼兒及高齡照護、城市防洪與水資源管理、永續發展方面等的先進經驗。

海軍村曾獲多項建築設計獎，Kampung是馬來文中「小村莊」之意，整座建築將村落的功能具體而微地呈現在一個社區公寓中。上層共提供104間老年住房，中層則為社區慢性病診所、社區共餐中心、多功能活動中心、兒童托育中心等設施，底層為廣場、美食街賣場等機能，作為交流聯誼的場所，有利於讓退休長者重建自己的社交圈、延緩老化，也減輕年輕輩的長照負擔。

饒慶鈴指出，台東即將邁入超高齡社會，長者照護一直是縣政推動重點，今年縣府攜手東基活化台東太平榮家舊址，將改建為具有照顧、醫療、居住、預防保健等多功能的樂齡長照園區；海軍村在有限的建地面積上，不僅將老人住宅、育兒中心、醫療中心、公園廣場、購物中心等設施整合進社區大樓內，整合式的公共開發與多元設計更讓長輩與幼童自然地相處在一起，值得臺東學習引進。

她進一步說明，全縣已核定109個文健站、97個社區照顧關懷據點，以及興建中的樂齡社福大樓，並且積極在各鄉鎮設置長照機構，包括池上及成功多元照顧服務中心、推動大武及關山住宿式長照中心等，讓縣內長者獲得更適切的照顧。

此外，饒慶鈴表示，縣府與國家住宅及都市更新中心合作推動的社會住宅包括海濱好室、寶桑好室、仁和好室興建中，以銀髮族為對象規劃的社會住宅，後續可納入入在縣府與國家住宅及都市更新中心合作推動相關的社宅案件。

饒慶鈴強調，期盼未來將新加坡經驗與台東在地需求結合，打造更完善的長照服務體系，並持續推動樂齡友善政策，讓長輩們能夠在熟悉的環境中安享晚年，提升生活品質。