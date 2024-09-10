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振興補助台東至11月！　黃建賓成功爭取震後補助延長

▲▼立委游顥、黃建賓 張嘉郡召開「萬物齊漲，該漲的不漲，不該漲的一直漲」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委黃建賓。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

受0403強震及颱風影響，東部觀光人潮銳減，立委黃建賓日前邀集交通部觀光署舉行協調會，要求比照花蓮延長台東振興補助時間，台東縣政府也同樣向中央提案要求；對此觀光署長周永暉允諾，將延長振興補助至11月底，黃建賓表示，因應花蓮近期鐵公路中斷，將持續要求中央加碼振興補助，並加開南迴鐵路、北東航班班次，解決民眾需求，幫助觀光業者度過寒冬。

0403強震後觀光振興補助，原本未納入台東，在黃建賓要求下，交通部今年五月宣布納入台東，並提出三大措施，包括台灣好行及台灣觀巴優惠、團體旅遊補助每團最高1.5萬元、自由行住宿優惠每房每晚最高補助1000元。

黃建賓表示，東部鐵公路受震災、颱風影響，連帶嚴重衝擊東部地區觀光，暑期訂房率腰斬，業界更無奈感嘆是「史上最慘」，但交通部日前宣布花蓮振興措施再延長加碼，同樣面臨觀光寒冬的台東卻未被納入，補助時間只到九月底，因此他於八月底舉行協調會，要求交通部觀光署，必須比照花蓮予以台東延長補助。

交通部觀光署9日召開縣市政府觀光首長座談會，會中觀光署長周永暉同意台東縣政府提案，延長「振興震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠案」至11月底，據統計，台東縣旅宿業者目前已申請6700萬元、約占總額43%。

黃建賓表示，日前土石流造成花蓮鐵公路中斷，連帶也恐繼續衝擊東部觀光，因此他會持續要求交通部，爭取加開南迴鐵路、北東航班班次，解決民眾需求，同時除了延長振興旅遊補助時間，也要求中央評估再加碼補助，創造更多誘因，吸引更多人潮造訪台東，幫助業者度過難關。
 

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