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行政院辦APEC性平研討會　確保女性共享數位創新發展經濟成果

▲▼行政院於舉辦「APEC 促進照顧相關數位健康科技之性別平等與包容性研討會」。（圖／行政院提供）

▲行政院舉辦「APEC 促進照顧相關數位健康科技之性別平等與包容性研討會」。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院於10日舉辦「APEC 促進照顧相關數位健康科技之性別平等與包容性研討會」。行政院政務委員林明昕於開幕致詞時提到，APEC近年來對婦女經濟議題日益重視，而我國長年以來，結合政府及民間的力量落實性別主流化，將促進女性經濟參與列為「國家希望工程」施政目標，包括建立「雙就業、雙照顧」的友善職場，以及保障女性經濟安全等，與APEC的理念不謀而合。

林明昕政委指出，亞洲地區女性經濟力提升仍然面臨挑戰，女性不僅肩負著沉重的照顧工作，同時也面臨數位科技迅速發展與轉型的挑戰。因此，我國去年即在11個經濟體的支持下於APEC提案推動「促進照顧相關數位健康科技之性別平等及包容性」計畫，希望跨論壇推動提升數位健康科技的性別敏感度，減輕女性照顧者負擔，確保女性能共享數位科技創新發展帶來的經濟成果。

行政院性別平等處表示，本次研討會有2位遠道而來的APEC工作小組主席來台支持。APEC婦女與經濟政策夥伴主席Chantelle Stratford PSM在開幕致詞中強調，數位健康科技研發及相關政策制定過程中應融入性別觀點，並提供更多女性參與決策機會。

APEC衛生工作小組主席Alberto Tejada則指出，促進數位健康照顧服務的包容性極為重要，包含提供照顧者具支持性的生態系統，以及確保不同性別者取得健康資源的可近性、公平性以及平等發聲的機會。

性平處指出，本次會議分別從照顧端、科技產業端與政府政策端的角度出發，探討數位健康科技在照顧工作中的運用以及性別意涵。荷蘭台夫特理工大學數位健康助理教授Caroline Figueroa指出，照顧工作、科技研發與性別的交織性，具有性別敏感度的數位健康科技，能縮小數位性別落差並減輕女性照顧負擔，有助於促進性別平等；但她也提醒，現今參與數位科技決策層級的女性偏低，可能導致性別刻板印象的再製。

此外，智利衛生部全球護理處處長Felipe Cortes分享該國衛生部如何支持專業照顧者使用數位科技，並強調科技應以人為本，以符合女性照顧者使用需求。加拿大Gotcare執行長Chenny Xia則分享於科技研發過程中，致力於符合長者與照顧者的需求並縮減數位落差，並藉由個人化的數位科技，讓照顧者減輕負擔、使用者增加自信。

性平處表示，本次會議衛福部長期照顧司副司長吳希文分享我國長照服務數位化經驗，包括政府如何透過各項獎勵機制，將長照體系數位化。而中華民國家庭照顧者關懷總會郭慈安副理事長分享我國家庭照顧者的樣貌，以及民間組織如何透過數位科技提供資源與支持。中華民國紅心字會許雅青副秘書長則說明長照機構如何根據長輩需求開發照顧相關科技產品，並協助中高齡女性照顧服務員熟悉這些科技產品的使用。

性平處進一步表示，我國長期在APEC耕耘婦女經濟賦權議題，自2017年起即在APEC推動「科技性別化創新」，今年執行的「促進照顧相關數位健康科技之性別平等與包容性」亦呼應APEC近年關注之議題趨勢，不但獲得APEC補助且得到過半數會員體的支持。未來將積極參與APEC，善用國際組織資源，攜手國際夥伴，共同努力推動亞太區域之女性經濟賦權，並促進區域繁榮。

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