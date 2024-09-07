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行政院聘前日議員當顧問！與賴清德關係曝　郭國文讚明智

▲▼行政院聘任野崎孝男任政務顧問，過去他曾在2016年獲聘為台南市府顧問，當時的市長正是總統賴清德。（圖／取自Takao Nozaki臉書）

▲行政院聘任野崎孝男任政務顧問，過去他曾在2016年獲聘為台南市府顧問，當時的市長正是總統賴清德。（圖／取自Takao Nozaki臉書）

記者杜冠霖／台北報導

有日本媒體報導，行政院任命現年50歲、曾任日本東京都練馬區議會議員的野崎孝男（50歲），出任政務顧問。野崎孝男在2007年卸任議員後來台，並於2016年獲聘為台南市府顧問，當時的市長正是總統賴清德。對此，綠委郭國文今（7日）表示，野崎孝男擔任多年台南市府外交顧問，對台日關係的經營做出具體貢獻，這個無給職的政務顧問非常適合，行政院這樣的決定是明智的，個人非常肯定。

野崎孝男也在臉書上分享聘書，並表示，日前他被行政院院長卓榮泰任命為行政院政務顧問，要感謝稱他為老友並信任他的總統賴清德，同時他也感謝認識多年的立委郭國文推薦他。他說，希望能為台日關係的發展、改善在日台人的生活環境、擴大青年交流，盡一份綿薄之力。

對此，知情人士表示，按照過去的慣例，行政院不會對外公布無給職的政務顧問名單，以顧問個別收到聘書為主。該人士強調，只要是對於台灣發展有益的政務建議，政府都樂於去傾聽與推動。

對於該人事任命，郭國文表示，野崎孝男10幾年前就已經來到台南定居，從賴清德市長時期到黃偉哲都擔任外交顧問，也在內政部擔任相關職務委員，地方發生震災時，不管是台南還是花蓮，他都馬上帶領相關人士參與救災。

郭國文補充，野崎孝男在外交部分跟台灣各面向都擔任顧問角色，這個無給職的政務顧問非常適合、值得推薦，也對台日關係的經營做出具體貢獻，行政院這樣的決定是明智的，個人非常肯定。

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