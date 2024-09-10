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大陸 大陸焦點 特派現場

香港房市「撤辣」半年　大陸買家大減7成

▲▼香港。（圖／路透社）

▲香港房市重歸冷清。（圖／路透社）

文／中央社台北10日電

香港房市「撤辣」（撤銷抑制房價的強力措施）半年後，市場的熱情逐漸冷卻，來自中國大陸的買家較高峰期大幅減少近7成。

今年2月底，香港財政司宣布，撤銷所有住宅物業需求管理措施（俗稱「辣招」），即所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。港房市一度呈現出繁榮景象。

陸媒界面新聞今天報導，如今，距離政策頒布已有半年，在大批購買力被消化後，香港房市又重歸冷清。

據香港土地註冊處數據，8月香港整體物業註冊量有4729件，較7月5262件下跌約10.1%，創近半年來的新低。

▲▼香港。（圖／路透社）

房價方面也已下跌至2016年9月底時的水準，中原城市領先指數CCL（中原地產按週統計的房價指數）最新報138.68點，為近8年的第3低位，該指數自2024年以來累計下跌5.79%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.52%，較2024年3月撤辣前的低位也下跌了3.03%。

美聯集團主席黃建業指出，當前香港市民對經濟前景缺乏信心，對入市感到猶豫。房市基本因素雖然好轉，但未能吸引更多買家入市。

先前，因「撤辣」後中國大陸買家在香港購房無需支付大額稅款，吸引了大批大陸客赴港看房。如今隨著香港房價的下跌，去香港買房的人也越來越少。

據中原地產數據顯示，在2月份宣布「撤辣」以後，反映大陸客入市情況的「普通話拼音（陸人姓名漢語拼音）買家」買賣登記數字一度連升3個月，由撤辣前2月份的388件急升至4月份的2280件，涉及金額超過人民幣272億元（約新台幣1224億元），創下了自1995年有紀錄以來的歷史新高。

▲▼香港。（圖／路透社）

不過，自5月份以來該登記數字已連續下跌3個月，7月最新錄得723件，較6月的758件減少近5%，創5個月新低，較4月的最高峰更是下跌了近7成，成交金額已跌至不足80億元，但仍屬於歷年高位水平。

報導並指出，在香港房價下跌的同時，受到香港人才引進計畫的影響，住宅租金呈現出上揚的趨勢。

仲量聯行9月最新發布的「香港住宅銷售市場綜述」指出，香港私人住宅租金指數距離2019年的歷史高位僅相差3%，尤以小戶型租金升幅最為顯著。

據官方數據，2023年至今年上半年，經各項人才計畫到港的人才及受養人數合計已突破25萬人。

而在仲量聯行最近一項有關「攜子女來港生活的人才計畫家庭的具體情況」調查顯示，有86%的非港人才受訪者正在租住單位，這比例顯著高於整體人口的比例。

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