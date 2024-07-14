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香港住宅6月成交量下降三成　新房跌穿2015年價格

▲▼香港。（圖／路透社）

▲香港樓市慘淡。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港「撤辣」沒能扭轉樓市的跌勢。進入6月，香港住宅成交量下降三成，新房跌穿2015年價格。

據《第一財經》報導，「辣招」指的是，香港政府為打擊房地產炒作行為，抑制房價過快上漲而推出的一系列政策措施的俗稱。2010年以來，港府陸續推出了多項樓市辣招，不過，隨著樓市降溫，2023年10月，港府就局部撤銷「辣招」，並在今年2月28日全面「撤辣」。

全面「撤辣」之後，大陸買家購買香港物業的稅費與港人等同，稅費降低後，大陸買家的湧入給香港樓市成交量帶來明顯影響。香港土地註冊處統計的數據顯示，今年3月，香港住宅樓宇買賣合約數量上升至3971套，而在此之前的半年，月度成交量基本在3000套以下。

4月，「撤辣」政策效果凸顯，香港住宅樓宇買賣合約數量大幅上升至8551套，5月下滑至5546套，不過仍然保持在較高水準。

進入6月，「撤辣」後累積的置業需求一下子被消化後，住宅成交量開始明顯減少。近日，香港土地註冊處統計的數據顯示，6月香港住宅樓宇買賣合約數量為3856套，月增率下降30.5%，較今年4月的成交高點減少了一半。

新房市場上，儘管建商已採用了降價策略，但銷售仍難以顯著提升。例如，紅磡「THE HADDON」項目開盤推出了63套房，開盤首日僅成交了13 套，去化率僅20.6%；長沙灣「恒珀」項目，則在開盤首日零成交。

價格方面，新盤價格已跌穿 2015 年的水準。香港差餉物業估價署數據顯示，香港商品住宅售價指數於今年首5個月回落1.7%，已從2021年9月樓價高峰期回落23.1%。其中，中古屋價格整體已回落至 2016年的水準；新房價格回落至更早的水準，較2015年同類型項目低逾10%。

仲量聯行的分析報告稱，大陸買家於「撤辣」後湧入香港樓市，為樓市帶來新需求，然而，香港買家受到高息影響，置業意願減弱，此消彼長下，新需求的影響有限。在持續高息及物業估值下滑的環境下，銀行自然收緊按揭貸款的審批，對向來依賴銀行貸款的香港本地買家造成影響，香港本地買家獲批銀行按揭貸款的難度越來越大。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，樓價自 2021年9月以來已連跌三年，而自1997年亞洲金融風暴以來，樓市從未經歷如此持續的跌勢。

他建議，政府推出以下救市措施，成立專責小組評估樓市風險水準，並制定措施以降低風險；向首次置業人士提供低息貸款；向合資格的人才推出額外的置業鼓勵措施，將住宅物業納入新資本投資入境計劃的投資範圍。

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