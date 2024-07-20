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大陸 大陸焦點 特派現場

「撤辣」後大陸買家湧香港買房！成交額創29年新高

▲▼香港。（圖／cfp）

▲香港樓市慘淡。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

香港全面「撤辣」之後，大陸買家購買香港物業的稅費與港人等同，稅費降低後，大陸買家的湧入給香港樓市成交量帶來明顯影響。今年上半年，大陸買家在香港購房的成交額創下29年來新高。

據《澎湃新聞》報導，中原地產最新公布數據顯示，在大陸買家積極入市帶動下，今年上半年，香港累計錄得6,117宗「普通話拼音」買家買賣登記，年增70%，涉及總金額705.4億港元，年增42%，均創下1995年有紀錄以來的新高。目前香港樓市「普通話拼音」買家的比例，也升至25%的歷史最高點。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大陸買家選擇在香港置業的原因包括移民定居、投資機會及教育資源等，香港今年2月底宣佈全面撤辣，非本地買家無須再支付最多30%辣稅，置業成本大幅降低，加上香港樓價較高位時累計跌逾25%，吸引非本地客趁低入市。

據中原地產及土地註冊處資料顯示，在撤辣前，今年2月一、二手市場合共錄得2,046宗買賣登記，當中已知姓名的普通話拼音買家（其英文姓名全寫為普通話拼音）僅388宗。撤辣後，該類買家註冊量於3月增至907宗，之後更連續兩個月超過千宗，4月達2,280宗，較撤辣前急升近5倍，創單月歷史新高，不過6月回落至758宗。

數據顯示，上半年由普通話拼音買家購入的房子，當中3,970宗屬樓價1,000萬港元以下，佔比65%；而5,000萬港元以上豪宅則佔106宗。

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