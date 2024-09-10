M痘+5！60多歲男成「今年最年長個案」　曾和不特定網友親密關係

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（10）日公布國內上周（3日至9日）新增5例M痘（Mpox）本土確定病例，其中有一名60多歲男性。疾管署副署長羅一鈞表示，這是今年最年長個案，8月下旬出現水泡等症狀就醫，經過醫師通報後在家自主健康管理，疫調顯示，他發病前曾經和網路認識的不特定人士發生親密接觸，有高風險行為。

疾管署指出，上周確定病例為本國籍30多歲至60多歲男性，居住縣市為北部4例及中部1例，發病日介於8月26日至8月31日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，其中2例未完整接種過2劑M痘疫苗。

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我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至9月9日累計確診414例病例（391例本土及23例境外移入），其中今年累計本土51例，以雙北佔28例（44%）最多，國內疫情傳播風險持續。

依世界衛生組織（WHO）及各國監測資料顯示，全球今年截至第36周累計報告約12,603例確診病例，多集中於非洲（42.6%）及美洲（31.3%）；5月起非洲疫情驟升，主要係剛果民主共和國（DRC）東部及蒲隆地爆發之Ib亞型之疫情所致，WHO已將此波疫情列為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），並呼籲各國注意跨境傳播。

鄰近國家中，多數國家疫情平穩持續，惟澳洲今年5月起出現明顯疫情，截至8月已報告445例，目前疫情仍在上升。

疾管署統計，截至9月8日已有84,886人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為54,958人，仍有約29,928人僅接種第一劑疫苗，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力，該署指出上周（2日至8日）接種1,403人次，其中1,094人首次接種M痘疫苗為今年單周新高。

疾管署呼籲，符合M痘疫苗接種條件民眾，包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速接種，尚未完成第2劑接種者，也應儘速完成，以達完整保護力。目前全國共252家合作醫療院所可提供接種服務，請儘速完成接種。