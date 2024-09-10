方濟各出訪印尼遇「恐攻威脅」！警逮捕7人搜出武器　疑與IS有關

▲ 方濟各出訪亞太4國，6日離開印尼。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）月初展開為期12天的亞太4國出訪行程，3日至6日到訪第一站印尼期間，當地警方阻止一起針對方濟各的恐攻威脅，逮捕7名可能與恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）有關的武裝份子，嫌犯家中也搜出武器。

綜合《海峽時報》等外媒，印尼國家警察反恐小組「88特別分隊」（Densus 88）6日聲明宣布，2日及3日突襲雅加達、茂物、勿加泗和西蘇門答臘省、邦加-勿里洞省等地，逮捕7名企圖暗殺方濟各的嫌犯，姓名縮寫分別是HFP、LB、DF、FA、HS、ER和RS。

88特別分隊發言人阿斯文（Aswin Siregar）說明，相關調查仍在進行中，目前不確定7名嫌犯是否互相認識，以及是否屬於同一恐怖組織。他們在社群媒體上公開威脅方濟各，還揚言要在他到訪的地點放火。

知情人士透露，被捕的嫌犯有部分向ISIS效忠，且當局在其中一名武裝份子家中搜到弓箭、無人機和ISIS傳單。

知情人士指出，他們對於方濟各訪問位於雅加達的東南亞最大清真寺伊斯蒂克拉爾（Istiqlal Mosque）感到憤怒，且不滿政府要求電視台轉播方濟各到訪畫面，未播放平常的伊斯蘭教宣禮，僅用字幕代替。

87歲的方濟各日前才公開批評印尼的宗教極端主義，「信仰有時可被操縱，用來煽動分裂、增長仇恨」，「偏見可以消除，互相尊重與信任的風氣也可以培養」。