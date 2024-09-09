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利誘年輕人販毒+放高利貸！未繳息「棍棒伺候」　花蓮10煞落網

▲▼專案小組埋伏跟監，兵分多路逮捕蔡嫌成員共10人。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲專案小組埋伏跟監，兵分多路逮捕蔡嫌成員共10人。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣警局刑事警察大隊、少年警察隊、吉安、鳳林及玉里分局執行掃黑行動，瓦解以蔡嫌為首之毒品暴力犯罪集團，共計拘提及到案犯嫌10人、搜索12處，查扣本票、借據及毒品咖啡包104包、彩虹菸13包、愷他命1包（毛重27.31公克）、磅秤1臺及夾鏈袋1批等證物1批，成功嚇阻及壓制不法幫派活動囂張氣燄。

經專案小組調查，以蔡姓主嫌為首之暴力犯罪集團，藉幫派名義教唆成員王嫌等人從事販毒及放貸重利等不法情事。販賣包括新興毒品毒咖啡包、彩虹菸及及愷他命，並利用未成年及剛步入社會涉世未深之年輕人，於花蓮市區租賃某民宅為據點，提供施用毒品及朋分販毒利益等方式拉攏人心。

該集團趁民眾急需用錢，貸以年利率高達180%之重利，未依期繳付利息，即率領成員控制被害人行動自由，施以棍棒毆打凌虐及強迫簽具本票等惡行，行徑極為囂張且目無法紀。警方獲知蔡嫌等人犯行後，立即組成專案小組，經數月綿密蒐證，埋伏跟監，兵分多路持搜、拘票以迅雷震撼之姿逮捕蔡嫌成員共10人，及時阻止毒品戕害青少年。

▲▼專案小組埋伏跟監，兵分多路逮捕蔡嫌成員共10人。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲搜索12處查扣本票、借據及毒品、彩虹菸、磅秤等證物1批。

花蓮縣警察局表示，全案依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例及妨害自由等罪嫌解送花蓮地檢署偵辦，首要目標蔡嫌經檢察官訊後向法院聲請羈押裁定10萬元交保，成員王嫌裁准羈押禁見。

警察局長王旭昌宣示：幫派常藉販毒、詐欺及放貸重利等方式牟利，操控及吸收幫眾成員從事不法，警察機關絕不容許任何不法分子侵害人民生命財產安全，此次掃黑、緝毒成果斐然，持續落實政府「五打七安」政策，即打擊「黑、金、槍、毒、詐」為重點工作。提醒民眾如發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，共同維護社會治安。

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