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他驚見「IG強大1功能」　2.8萬人狂刷留言：大家好厲害

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO發現IG可以自訂性別名稱。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

除了男生、女生或是不方便回答之外，IG還多了一個「自訂」的貼心選項，一名網友突發奇想，把性別改成「吹風機」，引來萬名網友創意發想，紛紛手動自訂為「比爾蓋茲下輩子的狗」、「帶刺玫瑰」、「行走的照妖鏡」等，讓一票網友也狂刷留言笑回「大家的性別都好別緻厲害！」

一名網友在Threads驚呼，最近發現IG有新功能，性別選項除了有男性、女性或不方便回答之外，還有自訂的選項，而原PO把自己性別設為「吹風機」。

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文章曝光後，引來2.8萬人驚呆，也紛紛改成各種獨特稱號，「性感母蟑螂」、「時光代理人」、「神奇海螺」、「我都加一把香菜」、「帶刺玫瑰」、「我是牛排口味洋芋片」、「行走的照妖鏡」、「吉伊卡哇」、「害羞內向社恐倉鼠」、「比爾蓋茲下輩子的狗」、「XX的女人」。

其他網友也紛紛笑虧，「大家的性別都好別緻厲害」、「留言區都好好笑」、「評論區腦洞大到很好笑」、「現在連性別都那麼難了嗎」。

其中也有網友求問如何更改？熱心網友教學，打開IG個人版面→「編輯個人檔案」→「性別」→「自訂」就可修改。

▼性別手動更改步驟如下。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

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