快訊／柯文哲羈押禁見！律師證實「不提抗告」：柯不願為難法院

▲檢調偵辦京華城案，北院今(5)日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積率弊案，檢方二度聲押結果逆轉，北院5日認定柯有串證之虞，裁定羈押禁見2個月。今(9日)柯文哲委任律師證實，原本有意提出抗告尋求救濟，惟柯文哲於庭前已明白表示，「不願讓法院有所為難，如遭羈押，不願抗告」，經律師律見再次確認後，柯文哲仍表示不願提起抗告，基於尊重當事人意願，因此不再抗告。

柯文哲選任辯護人聯合聲明：

一、緣臺灣臺北地方法院近日所為柯文哲先生應予羁押禁見之裁定(113年度聲羁更一字第10號)，其認事用法存在多處明顯違誤，以辩護人之職責，本應依法循抗告程序提請臺灣高等法院撤銷並發回更審，以尋求救濟。

二、惟以，柯文哲先生於庭前即已向辩護人明白表示：其曾向庭上陳明不願讓法院有所為難，且如遭羈押，不願抗告，請檢察官於此二個月之羈押期間內，窮盡一切調查義務，本人亦會盡力配合調查等語。

三、後經辯護人於律見時再次確認，柯文哲先生仍然表示不願提起抗告。因抗告之提起與否，辯護人依法不得違反委任人明示之意思，故基於尊重當事人之意願，不再抗告。

▼柯文哲遭羈押不提抗告，律師聲明。（圖／記者黃哲民翻攝）