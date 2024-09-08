強降雨致災！花蓮鐵公路又中斷　航空加班疏運開放訂票

▲花蓮8日午後的強降雨，造成蘇花公路土石泥流漫流，再度使花蓮鐵公路交通中斷。（圖／記者王兆麟翻攝、下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣山區今(8）日因對流旺盛午後大雨，中央氣象署下午14時55分對花蓮縣發布大雷雨即時訊息，並同步發布山區暴雨災防告警，花蓮縣長徐榛蔚呼籲鄉親務必提高警覺、注意豪大雨。

徐榛蔚提醒，請鄉親務必注意行車安全、遠離河川區域，非必要勿前往山區活動，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

蘇花公路164.5公里處崇德路段發生坍方，雙向交通中斷。鐵路自下午2時起，北迴線和仁至崇德東正線預警性封鎖，台北往花蓮方向列車行駛到和仁站，花蓮往台北方向停駛。

航空接駁部分，立榮航空今晚及明早均提供北花加班機，下午4時起對外開放訂位。

公路封閉資訊請見公路總局官網https://www.thb.gov.tw/

鐵路復駛資訊請見台鐵官網

https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip007/tip711/blockList

立榮航空加開班次請見立榮官網

https://www.uniair.com.tw/rwd/others/news-page.aspx?ANNID=202409081614309412

