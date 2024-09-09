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3姊妹繼承1枚硬幣「價值飆1600萬」！　造幣廠1失誤成全球限量版

▲▼ 。（圖／翻攝自Great Collections）

▲ 全世界僅有2枚缺少舊金山造幣廠S標記的硬幣。（圖／翻攝自Great Collections）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國俄亥俄州一家三姊妹繼承親人留下的一枚硬幣，面額只有10美分（新台幣3元），卻意外發現這枚硬幣因為鑄造時一個小小的失誤成為「全球限量版」，價值可能超過50萬美元（約新台幣1605萬元）。

根據《紐約郵報》，這枚硬幣在1975年由舊金山的美國造幣廠鑄造，據專門從事貨幣交易的Great Collections公司總裁拉塞爾（Ian Russell）說明，它是唯二兩枚缺少代表「舊金山」（San Francisco）的大寫S標記的硬幣其中之一。

舊金山造幣廠1975年生產逾280萬套特殊的非流通貨幣，一套共有6枚，每枚售價7美元。但幾年後收藏家才得知，其中有2枚硬幣漏印了S標記，因此極為罕見。

3名來自俄亥俄州的姊妹因兄弟過世而繼承這枚硬幣，她們的手足在1978年和母親以1萬8200美元的價格買下，相當於現在的9萬美元（約新台幣288萬元）。

她們的父母經營乳牛牧場，將這枚珍貴的硬幣視為保險，手足也經常把硬幣掛在嘴邊，但她們直到去年才看過硬幣的真面目。

Great Collections公司看中硬幣的價值，主動找上這家人，而這枚硬幣11日起將在佛州坦帕市一場展覽上展出，並於10月進行拍賣。

至於另一枚缺少S標記的罕見硬幣則在2019年以45.6萬美元（約新台幣1463萬元）價格拍出，幾個月後又賣給一名私人收藏家。

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