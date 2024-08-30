侏羅紀公園高雄版「二哈大軍」馬路狂奔　飼主沒牽繩這下慘了

▲高雄「哈士奇大軍」突亂竄馬路險遭撞，飼主沒牽繩慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

誰家的？有民眾昨（29）日晚間在高雄中正一路、輔仁路口，撞見5隻「哈士奇大軍」突從人行道竄出，在大馬路上橫衝直撞，身上也沒有牽繩，險象環生。警方表示，未接獲相關檢舉，但將循線查明飼主身分並依法開罰；高雄市動保處也將依違規未使用牽繩，開罰3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

有民眾在社群平台「Threads」上PO出一段影片，從畫面中可見，大馬路旁人行道上約5隻哈士奇，突然衝出到大馬路上亂竄狂奔，當時路口是綠燈，一隻哈士奇就被包夾在車流中差點被撞，另外幾隻哈士奇則在馬路中跟著車流狂奔。該網友見狀直呼，「誰家的哈士奇大軍偷跑出來了，他們看起來很開心，但真的超危險！」

▲高雄「哈士奇大軍」突亂竄馬路險遭撞，飼主沒牽繩慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

苓雅分局指出，經查未接獲相關交通違規報案或檢舉。但經檢視影片，飼主於道路遛養犬隻而未落實牽繫，違反道路交通管理處罰條例。

警方表示，影片中飼主疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通，違反道路交通管理處罰條例第84條，處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰，後續將循線查明飼主身分並通知到案說明，將依據道路交通管理處罰條例告發違規行為。

高雄市動物保護處副處長段奇漢也表示，該案將依違反高雄市動物保護自治條例第12條：飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應使用鏈繩、箱籠或採取主管機關公告之適當防護措施之規定；並依同條例第22條第3項處3千元以上1萬5千元以下罰鍰