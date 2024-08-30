　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

侏羅紀公園高雄版「二哈大軍」馬路狂奔　飼主沒牽繩這下慘了

▲▼誰家的？高雄「哈士奇大軍」突亂竄馬路險遭撞　飼主沒牽繩慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄「哈士奇大軍」突亂竄馬路險遭撞，飼主沒牽繩慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

誰家的？有民眾昨（29）日晚間在高雄中正一路、輔仁路口，撞見5隻「哈士奇大軍」突從人行道竄出，在大馬路上橫衝直撞，身上也沒有牽繩，險象環生。警方表示，未接獲相關檢舉，但將循線查明飼主身分並依法開罰；高雄市動保處也將依違規未使用牽繩，開罰3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

有民眾在社群平台「Threads」上PO出一段影片，從畫面中可見，大馬路旁人行道上約5隻哈士奇，突然衝出到大馬路上亂竄狂奔，當時路口是綠燈，一隻哈士奇就被包夾在車流中差點被撞，另外幾隻哈士奇則在馬路中跟著車流狂奔。該網友見狀直呼，「誰家的哈士奇大軍偷跑出來了，他們看起來很開心，但真的超危險！」

▲▼誰家的？高雄「哈士奇大軍」突亂竄馬路險遭撞　飼主沒牽繩慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄「哈士奇大軍」突亂竄馬路險遭撞，飼主沒牽繩慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

苓雅分局指出，經查未接獲相關交通違規報案或檢舉。但經檢視影片，飼主於道路遛養犬隻而未落實牽繫，違反道路交通管理處罰條例。

警方表示，影片中飼主疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通，違反道路交通管理處罰條例第84條，處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰，後續將循線查明飼主身分並通知到案說明，將依據道路交通管理處罰條例告發違規行為。

高雄市動物保護處副處長段奇漢也表示，該案將依違反高雄市動物保護自治條例第12條：飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應使用鏈繩、箱籠或採取主管機關公告之適當防護措施之規定；並依同條例第22條第3項處3千元以上1萬5千元以下罰鍰

ET快訊
快訊／新北民進黨議員「當選無效確定」
莉莉辭世...晚年受中風所苦　拆除彰化老家移居新北治療
民眾黨緊急召開中央委員會　吳春城：黨不能一天沒有主席
柯文哲被廉政署帶回調查　民眾黨將成立應變小組力挺捍衛清白
珊珊強襲日本！　班機降落前「劇烈搖晃」乘客嚇哭
快訊／台灣老少配始祖「莉莉」病逝　享壽73歲...女兒低調辦
周玉蔻爆柯文哲下周赴美　民眾黨駁：哪裡偷聽到這種不實消息？
柯文哲請假3個月　吳子嘉曝「為了保住1件事」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

首例！父送「林聰明砂鍋魚頭」賄選　新北議員黃俊哲當選無效確定

侏羅紀公園高雄版「二哈大軍」馬路狂奔　飼主沒牽繩這下慘了

老少配始祖莉莉辭世！晚年受中風所苦　拆除彰化老家移居新北治療

「全台嬤孫戀始祖」莉莉病逝！　享壽73歲

台灣老少配始祖「莉莉」肺炎辭世　享壽73歲...女兒低調辦後事

E奶女蛇頭慘了！凌虐豬仔KK園區搞詐騙　再判10年6月加賠償

配合大陸做台灣總統大選假民調　記者＋前教授各判刑8月、4月

柯文哲抵達廉政署說明　下車「只踏一步」迅速閃身入內

柯文哲遭約談！律師背景曝光：前特偵檢察官　曾被控用腳性騷美魔女

快訊／台北滑水公開賽...舞台工人下水消暑失聯　搜救1天找到了

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

首例！父送「林聰明砂鍋魚頭」賄選　新北議員黃俊哲當選無效確定

侏羅紀公園高雄版「二哈大軍」馬路狂奔　飼主沒牽繩這下慘了

老少配始祖莉莉辭世！晚年受中風所苦　拆除彰化老家移居新北治療

「全台嬤孫戀始祖」莉莉病逝！　享壽73歲

台灣老少配始祖「莉莉」肺炎辭世　享壽73歲...女兒低調辦後事

E奶女蛇頭慘了！凌虐豬仔KK園區搞詐騙　再判10年6月加賠償

配合大陸做台灣總統大選假民調　記者＋前教授各判刑8月、4月

柯文哲抵達廉政署說明　下車「只踏一步」迅速閃身入內

柯文哲遭約談！律師背景曝光：前特偵檢察官　曾被控用腳性騷美魔女

快訊／台北滑水公開賽...舞台工人下水消暑失聯　搜救1天找到了

這批人夠格嗎？點名他「政客也能當大法官」　她：司法獨立不必期待

首例！父送「林聰明砂鍋魚頭」賄選　新北議員黃俊哲當選無效確定

馬祖藝術島本周前進光州雙年展　台灣戰地文化登上國際舞台

姚立明任司法院副院長　國民黨：對大法官崇高地位的羞辱

4男女夜店「一片肉色」全裸狂歡！　露點熱舞搶免費iPhone

莉莉柯林斯接下氣泡水品牌大使！宣傳照秒變《艾蜜莉在巴黎》太美了

侏羅紀公園高雄版「二哈大軍」馬路狂奔　飼主沒牽繩這下慘了

老少配始祖莉莉辭世！晚年受中風所苦　拆除彰化老家移居新北治療

總統府公告大法官名單　國民黨團轟：憲法法庭將是民進黨的附隨組織

「石垣島－基隆」定期渡輪要來了！明年秋天啟航、每周3來往航班

社會熱門新聞

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

沈慶京收押關鍵原因曝光　藏身「逃生梯」被發現

快訊／搜索「柯文哲住處」畫面曝光　京華城弊案最後一塊拼圖

應曉薇「古裝換囚裝」曾為小三始祖　收4500萬賄款收押

即／國1北上機場系統貨櫃車翻覆　駕駛不治

台東女「下身赤裸」陳屍堤防旁…相驗結果出爐！

應曉薇收押主因「帶台胞證飛香港」　宣稱：替媽媽買藥

京華城案涉收4500萬賄款　應曉薇、吳順民遭羈押禁見

柯文哲遭搜索！柯媽狂喊冤：我孩子絕對清白

即／新北20歲女大生校園內墜樓　送醫宣告不治

台中男酒後9hrs被抓到酒駕

老少配始祖「莉莉」肺炎辭世　享壽73歲

更多熱門

相關新聞

柯基趴跪墊拜拜　被媽笑腿好短

柯基趴跪墊拜拜　被媽笑腿好短

有拜有保佑！新北市飼主孫秀瑛日前帶著愛犬柯基「米妮」與米克斯「嘎逼」，一起前往土地公廟祈福與還願，祈求土地公爺爺能夠保佑身體健康、平安無事，也謝謝過去的照顧。其中媽媽看到米妮辛苦趴在拜墊上的模樣笑出來，因為愛犬的腳實在太短了。

新北駕訓班女學員遭違規小貨車擦撞　左後照鏡掉了

新北駕訓班女學員遭違規小貨車擦撞　左後照鏡掉了

剪頭髮回家！橘貓驚恐不認識自己

剪頭髮回家！橘貓驚恐不認識自己

風災後一個月「暴增53起類鼻疽」創歷來新高

風災後一個月「暴增53起類鼻疽」創歷來新高

扯！女飼主大熱天把狗塞進車廂

扯！女飼主大熱天把狗塞進車廂

關鍵字：

高雄市哈士奇街頭違規飼主

讀者迴響

熱門新聞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

館長曾喊「柯若被帶回就帶人包地檢」：試試看

早起嘴巴又臭又苦？醫曝「5疾病」警訊

沈慶京收押關鍵原因曝光　藏身「逃生梯」被發現

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面