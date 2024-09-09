iPhone 16最大賣點「多一顆鍵」！電池將改善上一代過熱問題

▲iPhone 16系列將在台灣時間10日凌晨1點公開。（圖／翻攝X）

圖文／CTWANT

蘋果iPhone 2024秋季發表會，將在台灣時間10日凌晨1時登場，除了外界最期待的iPhone 16系列，還有新一代Apple Watch以及新款AirPods。而這次iPhone 16的最大賣點是「多一顆鍵」。此外，許多用戶反應iPhone 15在拍照、錄影時，常有過熱的問題，而iPhone 16將採取新的電池設計，改善過熱問題。

從螢幕尺寸來看，iPhone 16系列一樣有四款機型，iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro Max，其中Pro系列從6.1、6.7吋，增加到6.3、6.9吋，邊框將縮窄1／3，整體螢幕看起來更舒適。鏡頭方面，Pro系列兩款也將升級相機鏡頭，從超廣角1200萬像素的鏡頭升級到4800萬，Pro版的長焦鏡頭也將提升到5倍光學變焦。

iPhone 16預計會推出5種顏色，包含黑色、白色、綠色、藍色、粉紅色；而iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max 上則是有4種顏色，其中3種黑色鈦金屬、白色鈦金屬、鈦金屬原色和 iPhone 15 Pro差不多。最後就是這次Pro的新色，預測可能以「古銅色」、「青銅色」、「鈦金色」來稱呼。

iPhone 16與前幾代相差的最大賣點，在於兩款Pro系列右側將新增一顆電容式按鍵，原理類似單眼相機的快門鍵，用於拍照、錄影。至於晶片，16系列將搭載全新的A18晶片，記憶體從6GB升級到8GB，有助於支援AI和其他功能，Pro和Pro Max則搭載性能更強的A18 Pro晶片。

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