女山友攀合歡北峰扭傷腳踝雨夜受困　太管處、消防接力救援

▲女性山友於合歡北峰0.8公里處扭傷左腳踝，消防隊摸黑前往救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

1名女性山友攀登合歡北峰時，不慎扭傷左腳踝、無法行走；太魯閣國家公園管理處、太警隊與仁愛消防分隊合力克服夜間視線不良和崎嶇地勢，將女子搬運至登山口送醫，化解一場虛驚。

仁愛消防分隊指出，9月7日晚間6時32分接獲南投縣消防局救災救護指揮科派遣，於合歡北峰0.8公里處有1名女性山友左腳踝扭傷，立即派員攜帶SKED捲式擔架及急救器材趕赴現場，並同步通知太管處及太警隊協同出勤；太管處2員及太警隊1員率先到達現場，於0.5K處接觸該名女子，她表示左腳踝受傷，因現場下雨、天氣不佳，導致輕微失溫，雖有隊友陪同攙扶仍無法行走。

太管處人員首先評估其傷勢，並稍作緊急處置以及保暖，隨後用SKED包住患者、慢慢往登山口搬運；仁愛分隊5名隊員前往會合並交接，因地勢崎嶇、不易搬運且立足點較少，消防員以輪流接力的方式，最後終於將受傷女子搬運到登山口。

分隊呼籲，近期因低氣壓生成造成氣候不穩定，不定時下雨，加上山區溫差較大，民眾登山應注意天氣變化，評估自身身體狀況，準備保暖衣物以及雨具，做好充足準備再從事登山運動。