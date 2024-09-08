國際秩序受到「冷戰後前所未見威脅」　美英情報首長齊聲警告

▲ 摩爾與伯恩斯7日出席《金融時報》活動受訪。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國中央情報局（CIA）及英國秘密情報局「軍情六處」（MI6）局長聯名投書媒體警告，國際秩序正受到「冷戰以來前所未見的威脅」，強調將繼續為俄烏戰爭等挑戰進一步合作。

CIA局長伯恩斯（William Burns）及MI6局長摩爾（Richard Moore）首度聯名投書媒體，7日透過英國《金融時報》發表文章透露，他們為了幫助烏克蘭進行解密，在俄烏戰爭爆發前已經預見此事，因此能夠事先警告國際社會。

他們在文中寫道，過去國際世界秩序的平衡體系帶來相對的和平與穩定，提升生活水準、機會與繁榮，如今卻以冷戰以來前所未見的方式受到威脅，美英面臨來自俄羅斯、中國及中東等地的風險。

對CIA及MI6而言，中國崛起是本世紀主要情報與地緣政治挑戰，已經重新調整工作，處理這項優先要務。他們也警告，堅決抵抗普丁在烏克蘭發動的戰爭比以往任何時候都更重要，「俄羅斯不會摧毀烏克蘭的主權與獨立」。

兩人強調，將繼續努力阻止俄國情報部門在歐洲各地「不計後果的破壞活動」，同時希望推動緩和中東情勢，促進達成停火與人質協議，以及打擊伊斯蘭國（IS）復興，成功打擊這種風險是美英特殊關係的基礎。