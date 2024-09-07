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學者投書美媒分析民眾黨案：第三勢力不消失將質變

▲▼檢調偵辦京華城案，北院今(5)日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

▲ 柯文哲羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓6日專電

民眾黨陷入政治獻金風波，前台北市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見。學者王宏恩分析，即使民眾黨失勢，民眾對第3勢力的呼聲仍強，但不會只看個人魅力而是聚焦政策。未來第3勢力可能質變，更具執政力。

內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩今天投書英文線上時事雜誌「外交家」（The Diplomat）指出，近年來，第3勢力的支持基礎來自於數量漸增的獨立選民。

2016年後，獨立選民穩定成長，目前將近選民總數的一半。在經歷國民黨、民進黨執政後，這些獨立選民對兩大政黨的幻想破滅。

王宏恩表示，獨立選民認為，台灣的統獨現狀，並沒有因為不同政黨執政而改變，國民兩黨也未完全兌現政治承諾。結果，許多選民對兩黨失去信心。

在這些選民中，統獨之爭不再是重中之重，他們積極支持維持台海現狀，偏好超越傳統藍綠對立的政策。另外有些人只是想削弱兩大黨在政治議題設定上的主導能力。

從2020年到2024年，這些獨立選民響應柯文哲及民眾黨民粹主義訴求，在「藍綠一樣爛」的口號下集結。民眾黨支持者不只對兩個主要政黨無感，甚至是厭惡。

王宏恩以2024年的選舉為例指出，近400萬名選民相當活躍，不僅願意出門投票，也在選舉期間捐款，動機出自於對兩大黨的不滿。

因此即使民眾黨在當前的困境中崩解，這個選民基礎在未來幾年仍會存在，還可能成為當前或下一波第3勢力的基礎。這些選民不會消失，代表新的第3勢力隨時可能再次崛起。

此外，考量到台灣的選舉制度，這些選民可以透過立法院選舉的政黨票，幫助下一波第3勢力贏得席次，因此第3勢力短期內不會輕易消失。

對於下一個第3勢力該如何崛起，王宏恩分析，過去4年，民眾黨透過民粹言論贏得支持，但沒有建立強大的治理基礎，也未證明其執政及兌現承諾的能力。

在今年的總統選舉中，柯文哲獲得的票數遠高於民眾黨，代表民眾黨的吸引力不及柯文哲個人魅力。不過，過度依賴個人魅力代表支持度會隨著個人命運波動。

他說，這些反對藍綠對立的選民，可能會受到民眾黨負面形象的影響。他們將變得更加挑剔，不再滿足於個人魅力，而是著眼制定及執行長期政策的能力。

除了信任和魅力之外，新第3勢力的下一步是擬定明確、可行的政策，這些政策可以在基層落實並擴大到國家層面，這也就是所謂的第3勢力質變。

王宏恩寫道，當新第3勢力出現時，不會只靠個人魅力，而是提出新的政策走向以獲得反藍、反綠選民的支持，將會更有競爭力。

藍營及綠營的挑戰是改變選民對他們的反感，並以政策一步步贏回民心。然而，鑑於立法院當前的僵局，推動國內政策改革並不容易。（編輯：陳承功）

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