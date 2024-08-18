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4類型恐怖情人真面目！心理師揭開隱蔽人格特徵　10警訊恐被操縱

▲▼家暴，家庭暴力，暴力，揍人，感情，兩性，戀愛，恐怖情人，受虐婦女。（圖／CFP）

▲「完美情人」在關係親密後逐漸露出真面目，其實他很可能本來就是「恐怖情人」。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

原先的「完美情人」面具層層剝落，彷彿變了另一個人，其實他很可能本來就是「那個人」！人格與社會心理研究學者于悅提到，每個人的人格中都有一些隱蔽元素，尤其在親密關係前期，為了獲得對方的好感，總會盡量展現最好的自己；然而，人性複雜，長期相處之後，隱蔽人格便會慢慢「浮出水面」露出真面目。

于悅研究親密關係中的「隱蔽人格」，融合近10年實證研究、諮商個案實例，包括深入淺出的心理學知識，在書中《親密關係中的隱蔽人格》分享許多判斷不良關係的方法，無論陷入何種處境都可以參考，近來由寶瓶文化發行繁體中文版。

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他提到，隱蔽人格在初期並不會顯露，一開始他反而風趣又貼心，像孔雀般展示彩羽，發光發熱，萬人迷的魅力完全擄獲你，還讓你以為「你就是他生命中最特殊的那一個」，但隨著越親密，隱蔽的暗黑面向開始浮現。

他舉例4種類型，「操縱型」的情人，善於打壓、操縱和PUA，滿嘴謊言，對你情緒勒索，享有絕對掌控。「暴力型」的情人性格衝動，喜歡追求刺激，對你有肢體、言語暴力及脅迫，讓你恐懼。

而「虐待型」的情人，無視你的痛苦和需要，嘲笑、誹謗、踐踏你的自尊。「自戀型」情人虛榮、推脫，貶低你，讓你以為「都是我不好」，失去自信。

書中清晰揭露4大隱蔽人格的慣用手法、表現類型，還有目標獵物的特點等，幫助讀者從初期徵兆警覺，學會辨識細微的跡象，還有最重要的，「若情人是隱蔽人格者，我們該怎麼辦？」讓以愛為名的陷阱無所遁形，帶給讀者方法和力量，以嶄新的視角建立親密關係。

▲▼《親密關係中的隱蔽人格》。（圖／寶瓶文化提供）

▲心理師分享《親密關係中的隱蔽人格》。（圖／寶瓶文化提供）

他也在書中分享10個警訊，可能是被操縱：

1.你反覆地質疑自己：我是不是太敏感了？
2.你總向對方道歉，覺得自己做什麼都不對。
3.你經常思考自己是不是一個合格的伴侶。
4.你在為自己買東西的時候，總是會先考慮伴侶是否喜歡。
5.你經常為伴侶找藉口。
6.你認為你們的關係其實已經出現了問題，但就是不知道具體原因。
7.你會因為擔心爭吵而選擇妥協，甚至逃避。
8.你變得做事很難下決定。
9.伴侶回家之前，你會莫名地焦慮，甚至恐懼。
10.你覺得跟以前相比，自己好像變了一個人（或許以前更自信、更放鬆）。

作者提醒，看了這些不需要完全對號入座，這些信號只是幫助你意識到，你在關係中可能存在的風險。

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