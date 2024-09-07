「玩黏土」做出企鵝骨骼標本！日小2女童暑假作業　狂吸百萬人朝聖

▲小二女童用黏土做出企鵝骨骼標本。（圖／翻攝X@funfan2nd，下同。）



記者吳美依／綜合報導

日本一名小學2年級女童，暑假作業選擇研究「企鵝」，而她竟然使用黏土，做出一尊細緻入微的企鵝骨骼標本，還有10頁左右詳細深入、圖文並茂的報告書，不僅吸引超過270萬人觀看，還被網友狂讚是「天才少女」、「了不起的才能」。

綜合日媒報導，小2女童從圖書館借閱企鵝書籍，在網路上搜尋企鵝骨骼標本照片與3D數據等，使用大創販售的輕量樹脂黏土，做出形狀各異的骨骼標本，再用鐵絲與白膠黏合。她一共花費2周，完成品高度約37公分，從鳥喙到尾椎骨大約是25公分。

此外，女童也撰寫了一份10頁報告書，討論主題包括「奇異的企鵝身體」、「企鵝曾經是恐龍？」、「頭骨形狀差異」、「企鵝與人類的骨骼差異」等骨頭分析，資料的蒐集、整理、消化與撰寫，則是一周左右。

女童父親表示，女兒5歲那年去水族館時迷上企鵝，因為「黑白身體與眼睛顏色很漂亮很可愛」，非常喜歡牠們的動作，不同的走路方式也很可愛。

製作骨骼標本時，要把黏土揉得很細，必須做出很多一樣的骨頭，但頸骨等部位的形狀卻非常複雜。儘管過程辛苦，女兒卻幾乎獨自完成一切，他僅幫忙組裝骨骼標本而已。