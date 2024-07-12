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大陸 大陸焦點 特派現場

9歲男童頻繁打「菸卡」致腱鞘囊腫　醫：差點就要開刀切除

記者廖翊慈／綜合報導

「菸卡」是近期大陸小學生的遊戲新寵兒，幾乎每個小學生下課都會和朋友們，來上一局。福建福州一名9歲男童平平（化名）近日放暑假，天天和朋友們「打菸卡」，某日手背上長了一個腫包，到醫院檢查後，被診斷為腱鞘囊腫。

據《海峽都市報》報導，平平日前隨媽媽到福州市第二總醫院小兒骨科就診，接診醫生陳嵩托起平平的右手查看，孩子手背上有著蠶豆大小的腫塊，輕輕一按，平平就直喊痛。陳醫師表示，「摸上去有囊性感，很像是頻繁用手引起的手背側腱鞘囊腫。」

▲平平的手背。（圖／翻攝自微博）

▲平平的手背。（圖／翻攝自微博）

平平的媽媽說道，孩子從放暑假開始，每天都和社區的小朋友一起玩「菸卡」，除了吃飯睡覺幾乎都在外面。詢問之下，平平坦言，「可能是拍得太用力了」，邊說他邊掏出一張菸卡給醫生看，只見他手背頻繁拱起，用空掌心反覆拍擊桌面，直到把卡片掀翻。

陳醫師指出，經過相關輔助檢查，平平手背的「腫塊」確診為腱鞘囊腫，「原因很大程度上與玩菸卡有關，好比刀鞘包著刀，『腱鞘』是『肌腱（俗稱筋）』的保護管道，對肌腱有潤滑保護功能，一旦該部位高頻率重複同一個動作，容易導致受損，發生急性發炎或囊腫。」

▲▼9歲男童頻繁打菸卡致腱鞘囊腫。（圖／翻攝自微博）

▲▼「打菸卡」近期成為大陸小學生的遊戲新寵。（圖／翻攝自微博）

▲▼9歲男童頻繁打菸卡致腱鞘囊腫。（圖／翻攝自微博）

陳醫師補充，腱鞘囊腫在兒童當中很少見，9歲的平平手上有「腱鞘囊腫」，可能是因為孩子在拍「菸卡」時，手部需要機械、高強度地重複同一個動作，致使腱鞘和肌腱頻繁摩擦而出現勞損，引發急性炎症或囊腫。

陳醫師表示，幸好，平平的情況發現得較及時，只需要日常注意手部休息，就能逐漸好轉，「如果孩子刻意隱瞞，父母也疏於觀察，囊腫就可能繼續增大，而導致需要手術摘除。」

陳嵩醫師提醒，「菸卡」遊戲不僅可能導致腱鞘炎症，孩子嬌嫩的皮膚在粗糙的地面反覆重擊和摩擦，也容易造成破損和感染，甚至有的孩子為了取得菸卡會去翻找社區的垃圾箱，從長期來看，這種遊戲對學生潛在的吸煙行為也有誘導作用，家長需要對此加以關注和引導，特別是現在正值暑假，孩子們有大量閒暇，家長要引導孩子尋找更好的遊戲，以滿足暑期的休閒需求。」

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