詭！義6歲女童盪鞦韆摔落　下秒遭「塑膠硬座」重擊頭部死亡

▲義大利6歲女童盪鞦韆摔落，離奇死亡。（圖／翻攝自primabergamo）



記者王佩翊／編譯

義大利一名6歲女童在公園盪鞦韆時，不慎從鞦韆上摔下來，在空中劇烈搖晃的鞦韆塑膠座椅下秒就這樣重擊她的頭部，導致女童傷重不治。而這起離奇的事件也促使當地檢方展開調查，並確認鞦韆是否有設計不良或是維護不當的問題。

根據《太陽報》報導，義大利貝加莫省的一座公園發生女童死亡的意外事件。當時年僅6歲的芮塔吉（Ritaj Lahma）與母親法提瑪（Fatima）一起到公園玩耍，然而芮塔吉在盪鞦韆時，卻不慎從鞦韆上跌落地面。

芮塔吉落地後，鞦韆的塑膠硬座椅仍持續大力擺動，隨後直接撞上芮塔吉的頭部。芮塔吉當場遭受重擊，一旁的路人隨即協助報警，然而救護車與急救人員在數分鐘內就抵達現場進行搶救，但芮塔吉被送往醫院後，仍不治身亡。

根據調查，芮塔吉當時是站在鞦韆的座椅上前後擺盪，隨後失足落地。

目前芮塔吉的遺體已經交由法醫相驗，而當地檢察官也確定會對發生事故的鞦韆進行檢查，以確認公園管理單位是否有管理不當的疏失，或是鞦韆本身設計存在缺陷。如果最終確認與芮塔吉的死有因果關係，那麼公園管理單位將難逃刑事責任。