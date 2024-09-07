桃園獨居男迷途30hrs　身體捲縮躲機車踏板...鷹眼警尋獲

▲桃園失智男累蹲在機車踏板上休息。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名66歲黃姓獨居男子因患失智症有走失紀錄，前日下午16時外出後未返，姪女昨晚發現後向轄區龜山分局大林派出所報案協尋，員警沿路調閱監視器，發現騎樓下機車腳踏板有異物，原來黃男走累了身體不支在休息，蹲坐在機車踏板上，員警先護送往榮民醫院檢查，同時通知家人趕到醫院照料。

▲▼幸為眼尖員警發現，帶往醫院治療，並通知家屬前往照顧。（圖／龜山警分局提供）

昨日19時許大林派出所接獲黃姓小姐報案表示，黃姓叔叔前天15時徒步外出後迄今未歸，因叔叔患有失智症有走失紀錄，擔心發生意外，拜託警方幫忙找人，副所長林學論立即請員警調閱附近監視器，如果看見黃姓男子行走路線，請線上巡邏警網幫忙在找巷弄裡面，經過同仁們努力不懈，終於在23時許調到監視器拍到黃男身影出現在龜山區萬壽路二段道路上，於是請巡邏警網前往查看。

第一時間並未發現黃男身影，所幸眼尖的員警看到騎樓一台機車腳踏墊上有異物在動，上前查看仔細，赫然發現有位男子正蜷縮在機車腳踏墊上休息，員警先上前關心一眼認出就是走失的黃男，原來是黃男迷路後在巷弄繞路行走回不了家，加上迷路一整天，身體非常疲憊，才會蜷縮在騎樓下機車踏板休息。所幸大林派出所員警迅速尋獲，馬上將老翁送醫院檢查身體，同時通知報案家屬趕到醫院照護，家屬則十分感謝員警積極熱心幫忙協尋找人。