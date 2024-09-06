113-114年度「廣電影音製播人才創意培訓計畫」　原文會、世新攜手開跑

▲ 差異化辦學、學校資源豐富是世新大學深受各界肯定的辦學特色。（圖／世新大學提供）

台北訊

為了培育新一代的廣電影音製播人才，並推廣原住民族文化，財團法人原住民族文化事業基金會攜手世新大學，正式推出113-114年度「廣電影音製播人才創意培訓計畫」。該計畫即日起開放報名，並將於113年10月14日正式開課。

「廣電影音製播人才創意培訓計畫」旨在透過專業的培訓課程，讓學員不僅能掌握廣電製播的技術與技能，更能深度了解和傳播原住民族文化的多樣性。此計畫特別邀請業界知名專家和學者擔任講師，課程內容涵蓋了影像製作、節目編導、新聞製作等各類媒體製播技術，同時注重實務操作，提供學員真實的媒體製作體驗。

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該計畫提供免學費、生活補助，並特別針對表現優異的學員，提供進入原住民族文化事業基金會工作的機會，讓學員在學習的同時，為未來的職業發展鋪平道路。

▲ 台東各族群原住民豐年祭及收穫祭。（圖／記者楊漢聲翻攝，資料照片）

計畫亮點：

• 深度探索原住民族文化：學員將深入學習原住民族的歷史與文化，並學會如何通過影像來講述這些故事。

• 全方位媒體製播技能訓練：課程涵蓋策劃、拍攝、編導、剪輯等一系列製播技術，由業界專家親自授課。

• 業界專家指導：邀請資深媒體人與專家親自指導，並分享他們的寶貴經驗與見解。

• 實戰訓練：提供豐富的實作機會，讓學員累積實戰經驗，為未來的職涯發展奠定基礎。

• 職業發展機會：表現優異的學員將有機會優先錄取至原住民族文化事業基金會，直接開啟文化推廣的職業生涯。

培訓計畫詳情：

• 培訓時間： 113年10月14日 至 114年4月11日

• 報名時間： 113年9月9日（一）至 113年9月30日（一）23:59止

• 培訓地點： 世新大學（台北市文山區木柵路一段17巷1號）

有意者可於報名期間內透過掃描相關宣傳資料上的 QR Code 進行報名，名額有限，額滿為止。

聯繫方式：

• 聯絡專線：（02）2236-0998

• 聯絡信箱：ipcf@mail.shu.edu.tw

此次培訓計畫將為臺灣社會培育更多具備專業能力且關注文化多樣性的影音製作人才，期待所有對原住民族文化及媒體製播有興趣的朋友踴躍參加，共同為推廣臺灣的多元文化貢獻力量。

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關於財團法人原住民族文化事業基金會：

財團法人原住民族文化事業基金會致力於推廣原住民族文化，支持文化保存、教育及創意產業發展，並透過各類活動與培訓計畫推廣文化多樣性。

關於世新大學：

世新大學作為臺灣著名的傳播學府，擁有豐富的媒體教育資源及經驗，致力於培育優秀的媒體人才，並鼓勵學生積極投入社會文化事務。