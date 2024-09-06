　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

113-114年度「廣電影音製播人才創意培訓計畫」　原文會、世新攜手開跑

圖二：差異化辦學、學校資源豐富是世新大學深受各界肯定的辦學特色。（圖／世新大學提供）

▲ 差異化辦學、學校資源豐富是世新大學深受各界肯定的辦學特色。（圖／世新大學提供）

台北訊

為了培育新一代的廣電影音製播人才，並推廣原住民族文化，財團法人原住民族文化事業基金會攜手世新大學，正式推出113-114年度「廣電影音製播人才創意培訓計畫」。該計畫即日起開放報名，並將於113年10月14日正式開課。

「廣電影音製播人才創意培訓計畫」旨在透過專業的培訓課程，讓學員不僅能掌握廣電製播的技術與技能，更能深度了解和傳播原住民族文化的多樣性。此計畫特別邀請業界知名專家和學者擔任講師，課程內容涵蓋了影像製作、節目編導、新聞製作等各類媒體製播技術，同時注重實務操作，提供學員真實的媒體製作體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該計畫提供免學費、生活補助，並特別針對表現優異的學員，提供進入原住民族文化事業基金會工作的機會，讓學員在學習的同時，為未來的職業發展鋪平道路。

▲台東各族群原住民豐年祭及收穫祭共計152場次。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 台東各族群原住民豐年祭及收穫祭。（圖／記者楊漢聲翻攝，資料照片）

計畫亮點：
• 深度探索原住民族文化：學員將深入學習原住民族的歷史與文化，並學會如何通過影像來講述這些故事。
• 全方位媒體製播技能訓練：課程涵蓋策劃、拍攝、編導、剪輯等一系列製播技術，由業界專家親自授課。
• 業界專家指導：邀請資深媒體人與專家親自指導，並分享他們的寶貴經驗與見解。
• 實戰訓練：提供豐富的實作機會，讓學員累積實戰經驗，為未來的職涯發展奠定基礎。
• 職業發展機會：表現優異的學員將有機會優先錄取至原住民族文化事業基金會，直接開啟文化推廣的職業生涯。

培訓計畫詳情：
• 培訓時間： 113年10月14日 至 114年4月11日
• 報名時間： 113年9月9日（一）至 113年9月30日（一）23:59止
• 培訓地點： 世新大學（台北市文山區木柵路一段17巷1號）

有意者可於報名期間內透過掃描相關宣傳資料上的 QR Code 進行報名，名額有限，額滿為止。

聯繫方式：
• 聯絡專線：（02）2236-0998
• 聯絡信箱：ipcf@mail.shu.edu.tw
此次培訓計畫將為臺灣社會培育更多具備專業能力且關注文化多樣性的影音製作人才，期待所有對原住民族文化及媒體製播有興趣的朋友踴躍參加，共同為推廣臺灣的多元文化貢獻力量。
________________________________________

關於財團法人原住民族文化事業基金會：
財團法人原住民族文化事業基金會致力於推廣原住民族文化，支持文化保存、教育及創意產業發展，並透過各類活動與培訓計畫推廣文化多樣性。

關於世新大學：
世新大學作為臺灣著名的傳播學府，擁有豐富的媒體教育資源及經驗，致力於培育優秀的媒體人才，並鼓勵學生積極投入社會文化事務。

ET快訊
收賄證據曝！檢廉搜柯家查扣USB　工作簿記「收沈慶京1500
快訊／戴資穎爆冷止步8強發聲了
兼差AV男優　書記官勾結詐團！認收6.6萬
快訊／送雞鴨便當一原因被打槍！王世堅「帶回自己吃」
快訊／飲恨！戴資穎3連霸夢碎　台北公開賽爆冷止步8強
「恐怖計程車」載年輕嫩妹不給下車　警政署出手了！
現階段偵查重點非金流　柯文哲「仍有羈押必要」！律師解釋了
快訊／大量解雇！　記憶體廠申報裁250人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

手機訊息「突跳4個字」絕對秒讀　一票人認證：急死了

113-114年度「廣電影音製播人才創意培訓計畫」　原文會、世新攜手開跑

40歲科技新貴半年減17公斤！　醫曝關鍵4招：有望逆轉糖尿病

九月中旬「超強運四生肖」　專家：時來運轉　幸福大豐收

現階段偵查重點非金流　柯文哲「仍有羈押必要」！律師解釋了

乖乖牌老公跟兄弟遊泰國7天　她100%信任！一票急勸：1類人反差大

夏天水腫好困擾？營養師激推「8種水果」消腫又補充鉀

白露節氣帶旺財運　「3星座」大爆發

明天午後雷雨更猛　中秋節前後可能有熱帶系統

桃園鐵路地下化拚119年底完工　中路車站路段工程今動工

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

馬力歐跳三振舞：未來是啦啦隊的天下　談潛規則「我們長相.身材太遜色」XD

篠崎泫突曬凸肚照「滿滿的寶寶們」！　「趕在30歲完成」網狂問：Toyz當爸了？

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

曾託夢弟弟「我快回家了」　彰化10歲小姊姊遺體送回...阿祖淚崩(更)

手機訊息「突跳4個字」絕對秒讀　一票人認證：急死了

113-114年度「廣電影音製播人才創意培訓計畫」　原文會、世新攜手開跑

40歲科技新貴半年減17公斤！　醫曝關鍵4招：有望逆轉糖尿病

九月中旬「超強運四生肖」　專家：時來運轉　幸福大豐收

現階段偵查重點非金流　柯文哲「仍有羈押必要」！律師解釋了

乖乖牌老公跟兄弟遊泰國7天　她100%信任！一票急勸：1類人反差大

夏天水腫好困擾？營養師激推「8種水果」消腫又補充鉀

白露節氣帶旺財運　「3星座」大爆發

明天午後雷雨更猛　中秋節前後可能有熱帶系統

桃園鐵路地下化拚119年底完工　中路車站路段工程今動工

5職業最容易一夜情！第一名近半數曾激戰同事　教師最不愛亂搞

收賄證據曝光！檢廉搜柯家查扣USB　工作簿記「收沈慶京1500萬」

社恐黑貴賓看到滿地網球「眼睛發亮」　狂奔1個多小時不回家

手機訊息「突跳4個字」絕對秒讀　一票人認證：急死了

賓士「超跑概念車」9／14空運登台！鷗翼車門、太空座艙超吸睛

直擊／翻譯突打斷：等我一下下～　BTOB李昌燮害羞表情超萌

施工怕貓跑出去！他貼心畫「3步驟示意圖」　網笑：移工更疑惑了

舒華力挺子瑜SOLO出道！　IG連發3篇打氣「我們永遠是妳的後盾」

快訊／我不能再傷到自己！　戴資穎曝台北公開賽止步8強心境

深圳房屋「5折」出售！　分析：房市信心仍弱

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

生活熱門新聞

打敗鼎泰豐！韓國旅遊書激推「台灣1餐館」

平價小吃一份300　他傻眼：成本有20？

中秋沒補班超爽！「2025第一個節日」也沒連假

9萬網紅號召「土城看守所陪阿北」　小草到場曝現況

11縣市大雨特報！下到入夜

即／準備儲水！高雄9/12停水13.5hrs

傳台大醫院群組很歡樂！大票嘆：這人真的扯

曾共事柯文哲　呂秋遠曝「逐漸不對勁」過程

「貝碧佳」颱風可能生成　專家：下周一、二有機會

媽媽嘴老闆「逆風看柯文哲」：押人取供正義嗎

柯文哲從政10年走到這一步　他嘆「被1群人害了」

9月「超強運3星座」財運大爆發！

柯文哲遭押「黃國昌偷笑照」瘋傳！她還原現場

公司聚餐！主管突喊「妳沒資格坐我旁邊」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

不知自己要離開KID傻眼能配合我都配合

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！

許光漢結訓了　拎包步出成功嶺畫面曝

雲林台大女看護遭BMW撞死　另視角驚悚畫面曝

林依晨「成都人爭議」後首現身

檢首次聲押柯文哲失敗　律師曝原因

沈慶京全身抽搐送醫　民眾目擊曝：看起來很危險

北韓少女「偷看韓劇」遭上銬處刑

即／監理站代辦員水泥車前拆車牌　慘遭輾斃

陳佩琪與黃珊珊低調搭車離開住家

柯文哲「白袍變囚衣」　郝龍斌1句話引爆京華城案方向

打敗鼎泰豐！韓國旅遊書激推「台灣1餐館」

看似天真「其實超有心機」星座

更多

最夯影音

更多

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面