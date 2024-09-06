美大量蝙蝠染白鼻症　研究：害嬰兒死亡率增8%！背後關係曝

▲研究顯示，人類和蝙蝠的健康存在因果關係。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國一種致命真菌自2006年開始在國內瘋傳，殺死了不少蝙蝠群落。此後，農民大幅增加了農藥的使用，間接導致嬰兒死亡率上升了約8%。《科學》期刊最新研究指出，這一現象表明了人類和蝙蝠的健康存在因果關係。

據《衛報》報導，芝加哥大學助理教授弗蘭克（Eyal Frank）指出，蝙蝠一個晚上就要吃掉相當於自身體重40%的昆蟲，對農業有巨大貢獻。然而，一種俗稱為噬肉菌的真菌Pseudogymnoascus destructans在2006年從歐洲傳到美國，寄生在冬眠的蝙蝠身上，導致牠們口鼻長出白色菌絲，染上白鼻症候群（WNS），並造成約600萬隻蝙蝠死亡，部分蝙蝠族群的數量甚至銳減90%。

研究指出，蝙蝠死亡後，農民被迫依賴化學品來控制害蟲，導致農藥使用量平均增加了31.1%。雖然這些農藥的使用仍在監管限制內，但農藥使用增加也造成嬰兒死亡率上升了7.9%，相當於受白鼻症候群感染的地區多了1334個嬰兒死亡，顯示人類和蝙蝠的健康存在因果關係。

▲蝙蝠死後，美國農夫大量使用殺蟲劑，導致嬰兒死亡率也上升了近8%。（圖／美聯社）

為了確認這一發現，弗蘭克也測試了其他可能合理解釋死亡率上升的潛在影響因素，如失業率、藥物濫用、天氣、引進轉基因作物等，但這些因素都無法解釋農藥使用率增加或嬰兒死亡率上升，因此弗蘭克確認，農藥與嬰兒死亡之間存在因果關係。

事實上，這已不是學界第一次發現農藥的使用率與人類死亡率有關。此前，哈佛大學環境經濟學家泰勒（Charles Taylor）發現，美國在蟬鳴季節會增加使用殺蟲劑的機率，進而導致嬰兒死亡率上升，甚至那段時間出生的小孩考試成績也會比較差。哥倫比亞大學教授羅斯納（David Rosner）則融入上世紀60年代的證據，表示殺蟲劑和農藥對人類健康有不利影響。

泰勒表示，這項研究提供了罕見的實證證據，證明蝙蝠對人類健康有直接影響。這類研究顯示了野生動物數量減少可能對人類產生的意外連鎖反應，並強調了保護生態系統的重要性。