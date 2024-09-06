正要壞壞「男生超愛問1句」超解　網吵翻：代表不想長久

▲正準備壞壞，男生竟問了尷尬問題。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「真的很解欸，男生心態是什麼？」一名妹子不解直呼，與新男友準備滾床時，竟被問了一句「跟幾個人做過？」讓原PO認為不受尊重，文章曝光後，網友也直呼「基本會這樣問...代表男生不打算長久」；也有人中肯回應，「聽到十個以上，我會想說小姐姐等我一下，我先去打個九價疫苗」。

一名女網友在Dcard表示，為何與男生約出去時，總是愛問「問跟幾個人做過？」而且更尷尬的是，兩人已經準備要滾床激戰了，結果「被問幾個人真的很解欸，男生心態是什麼？」

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原PO認為，她並不在意男生的過去，「現在是跟我就好了」，就怕回答真實性經驗伴侶人數後，對方反而會不開心，「男生比較想聽到的答案是幾個？還是下次一律回答，以後都只跟你做？」

底下網友熱議，「你先說：你理想的答案是什麼？我才知道我們適不適合」、「這個問題不管誰問都很失禮」、「通常2個就回答2個，3個就3個，不敢講的...一律懷疑很多人」、「我正常講，沒在怕，對方性經驗還比我多人，如果對方嫌我，我才嫌棄他們吧」、「真的愛你的男生 他通常不會問這個，畢竟這是隱私，問這個的人也太沒禮貌了吧」、「基本會這樣問...代表男生不打算長久」。

有網友中肯回應，「聽到0個，我會覺得當導師的壓力有點大；聽到幾個，我會覺得正常，保持平常心做就好；聽到十個以上，我會想說小姐姐等我一下，我先去打個九價疫苗」。