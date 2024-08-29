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約砲要怎知男生健不健康？泌尿醫曝3大原則：先用肉眼觀察

▲▼ 性愛,保險套,做愛,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲顧芳瑜教導3招，讓人能夠分辨男性是否健康。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

現代人的性觀念相當開放，許多人會透過約砲的方式解決生理需求。對此，泌尿科醫師顧芳瑜分享，在男女發生關係以前，女生可以透過3種觀察方式，來確認對方是否健康，且最好是能夠安全性行為，才能保護自己。

近日顧芳瑜被問到，若是打算約砲的話，要怎麼確認赴約的男性是否健康時，給出了3種觀察方式，分別如下：

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一、觀察包皮、生殖器上是否有奇怪的贅生物、疹子，若有的話就可能是菜花

二、觀察是否有不正常的分泌物，例如灰色、黃色及白色、綠色液體，且分泌物還有點多，這種情況可能是淋病、陰道滴蟲或披衣菌

三、觀察生殖器是否有奇怪的紅腫，或是生殖器上是否有潰瘍，如果有的話可能是感染皰疹、梅毒

▲桃園市一名護理師指控，去年10月間某藥廠經理男子為其慶生，趁其酒醉時在廁所對其動手動腳，事後透過LINE自稱「我那很大喔」多次騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲顧芳瑜教導3招，讓人能夠分辨男性是否健康。（示意圖／免費圖庫Pexels）

對此，顧芳瑜呼籲，發生性行為時最好還是戴上保險套，雖然不是100％能夠預防，但相對而言比較安全。

顧芳瑜也介紹，事前藥PrEP能夠預防愛滋病，可以用來保護自己，不過男女需要服用的時間不同，男性需要在事前2至24小時服用2顆、女性的話則是連續服用1個禮拜，

顧芳瑜還說，這種事前藥雖然有效，但無法預防全部的性病，有些人以為吃了事前藥等於有「無敵星星」，但實際上並沒有，因此想要約砲的話，還是戴套加上服用事前藥，才能保護自己。

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