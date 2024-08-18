超多男性恩愛前「一戴套就軟」！泌尿醫曝3原因：4種方式能改善

▲有些男性性愛前戴保險套，會出現勃起困難的情況。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

有些男性在性愛前戴保險套的環節，會出現勃起困難的困擾。對此，泌尿科醫師廖奕安說明了可能導致這種情況的3種原因，並且給出了4種改善的方式，讓廣大男性參考。

廖奕安在臉書上分享，性愛的過程中，戴保險套是不可缺少的一環，避免懷孕的同時，也可以預防性傳染病。不過，有些男性只要碰上戴保險套，就會出現「軟掉」的情況，或是順利戴上保險套，性愛的過程中卻突然軟掉，這些可能是與保險套相關的勃起功能障礙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖奕安說，歐美2015年有份針對18至24歲男性的調查，其中有14％的人戴套時會遇到勃起困難的問題、有16％人在戴套性行為中會有軟掉的情況，更有32％的人在戴套、性行為時都會碰到問題，意味著只有38％的人不會遇到問題。

▲有些男性性愛前戴保險套，會出現勃起困難的情況。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



對此，廖奕安表示，會發生這種情況，主要有3種原因，分別如下：

一、保險套套住陰莖會有不適甚至輕微疼痛感，可能讓勃起消退

二、行為過程若本來有壓力，套保險套更會增加心理壓力，勃起更困難

三、戴著保險套性行為時，陰莖所得到的性刺激較小，較難維持勃起狀態

這種情況導致性行為無法順利進行，對雙方都會造成不小的壓力。且每次戴套性行為失敗的經驗，會使下次性行為戴套時壓力更大，導致更容易失敗。

▲有些男性性愛前戴保險套，會出現勃起困難的情況。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



此外，發生這種情形愈多，也會讓人對保險套產生排斥，進而不想戴套，導致性病傳染率增加，以及意外導致懷孕的機會增加。廖奕安也補充，從研究結果來看，比起一般人，有保險套相關勃起功能障礙的人，會有更高的機會得到真正的勃起功能障礙。

廖奕安對此分享4招改善方式，分別如下：

一、挑選正確尺寸的保險套，太小或太大的保險套都會影響戴套的舒適度

二、若不熟悉怎麼戴套，可在自慰時練習戴套，減少真的要上戰場時因為不熟所產生的緊張感

三、可在自慰時帶著保險套進行自慰，模擬性行為時戴套所得到的性刺激

四、可搭配服用治療勃起功能障礙的口服藥

廖奕安最後說，若這種情況持續發生，建議還是盡早就醫，透過專門的泌尿科醫師，尋求評估與治療。