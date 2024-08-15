休完7天特休「才可休事假」驚呆她！過來人嘆：先請事假會被問

▲原PO納悶，為何要休完特休才能請事假。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「請問這是合法的嗎？」一名妹子透露，想把7天特休留到明年才休，而公司當年度有3天事假扣打，但規則是，特休沒了才可以休事假，讓原PO感到疑惑「這樣是不是今年就浪費三天事假了？」文章曝光後，網友熱議「雖然沒有明訂，但真的特休沒用完，先請事假會被詢問！」

一名女網友在Dcard表示，公司規定，事假必須在特休使用完畢後才能使用，因此求問這規定是否合理？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說道，目前任職1年多，因此得到7天特休，明年5月前要休完，但問題來了，公司一年可請3天事假，原PO希望特休留到明年才休，因此好奇拋問「這樣是不是今年就浪費三天事假了？」

底下網友熱議，「雖然沒有明訂，但真的特休沒用完，先請事假會被詢問」、「事假要扣全薪耶，年底沒休完就歸0，等一月一號開始重新計算14天」、「大部分公司都是這樣運作」、「特休沒休完，應給付相當薪資，事假沒請完，就沒了」。

也有網友解釋，「政府僅保證公司需提供無薪事假一年14天，如果公司願意提供3天有薪事假，就要依公司條例請假，這是公司額外提供的福利，想要擁有該福利，就要符合使用規範。特休公司需給你換現，但事假不用，公司就是希望員工把特休休掉，才制定這種方式」。