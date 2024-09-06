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曾共事過！呂秋遠曝柯文哲「逐漸不對勁」　忍2年見1眼神徹底失望

▲▼檢調偵辦京華城案，北院今(5)日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲遭當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案被收押，律師呂秋遠6日就在臉書曝光9年前往事，柯文哲時任台北市長，他則擔任廉政委員會委員。他原本覺得這個人很有趣，在2016年前都蠻喜歡柯文哲，之後卻逐漸覺得不對勁，除了人權、性別平權概念與他不同，連在國家認同的議題上，兩人想法都不一樣。最後他直呼，「對於柯文哲今天被收押，我感到很悲傷，畢竟我們花了十年，養成了一個第三大黨的主席，進了台北看守所」，相當感慨。

呂秋遠表示，他9年前曾擔任廉政委員會委員，當時的台北市長正是柯文哲，「開了幾次會以後，有機會近距離觀察柯文哲這個人，確實覺得他很有趣。」他坦言過去很欣賞柯的素人風格，會大剌剌的虧人、罵人，加上自詡公開透明，一度令他充滿期待。

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「到2016年以前，我都還是喜歡他的，或許，他會帶來新政治，不結黨、不營私，往後除了藍綠，會有不同的思維模式。」呂秋遠還強調，當年他最愛柯文哲時，是連不被認得都覺得開心，「以為這就是他的素人風格，太棒了」，還曾沾沾自喜的覺得，柯市長六親不認也沒關係，因為「新政治就是不要攀親帶故」。

但隨著時間的推移，他「逐漸覺得不對勁」，「他對於性別平權的認識，糟糕得一塌糊塗；對於人權，我還記得是街頭攝影機的事情，也完全沒概念。」剛開始他選擇容忍，安慰自己柯只是講話白目、是舊時代的教育出身，往後會慢慢改變。但最終，他發現自我催眠不能解決任何問題，也在廉政委員任期結束時，選擇拒絕續任。

呂秋遠進一步指出，柯文哲曾批判政治、財團、金錢的態度曾令他很感動，直到柯講出「兩岸一家親」的言論，「我開始警覺問題不只是他沒有人權、性別平權概念而已。他在國家認同上，跟我是不一樣的。」當柯因為國家認同意識與民進黨翻臉時，他選擇支持民進黨的候選人。

讓他徹底失望的則是北門會一幕，柯文哲對時任總統的蔡英文露出不屑、看輕、傲慢的眼神，「搭配小英滿臉笑容，那個場景，應該沒有人會忘記。也就是在這時候，我的最後一絲依戀，終於斷線了。」「他如果會這麼對待曾經的恩人，他會怎麼對待手無寸鐵的小市民？」

呂秋遠認為，柯文哲自那之後，與2014年的柯文哲距離越來越遠，包括對台灣疫苗短缺表現出幸災樂禍的態度；為了選總統，違背了自己不成立政黨、不成立基金會、不向財團靠攏的承諾，「他到處招降納叛，對民進黨的態度猛烈，對國民黨的態度嘲笑，儼然成了第三勢力的新救世主。」

呂秋遠指出，可能會有人以為，他對於柯文哲被收押感到喜不自勝，但其實他是難過的，「對於柯文哲今天被收押，我感到很悲傷，畢竟我們花了十年，養成了一個第三大黨的主席，進了台北看守所。」不禁喊話，「希望這件事可以告訴所有的政治人物，請對得起你的選票，跟那些相信你的人。」

最後他感慨道，「九年前的9月5日，他登記參選台北市長；九年後的9月5日，他被收押禁見。（應為十年，2014年9月5日及2024年9月5日）」「終究，政治本來就不是一個人的事，我們得要一起繼續努力，讓台灣可以成為更好的婆娑之洋、美麗之島。」

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