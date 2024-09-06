民眾黨全國開講抗議司法　綠黨團批操弄民粹：綁架小草為柯文哲脫罪

▲民眾黨中央召開緊急擴大會議 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案，5日遭北院裁定羈押禁見。民眾黨6日召開中央緊急應變小組擴大會議，宣布將號召支持者啟動全國開講、抗議司法濫權。對此，民進黨團表示，這就是操弄民粹的作為，綁架小草作為為柯文哲脫罪人質，若民眾黨執意全台開講，用民粹挑戰司法，相信民眾黨步向衰亡那天會越來越近。

吳思瑤指出，民眾黨要全國開講為柯文哲平反，這就是操弄民粹的作為，綁架小草作為為柯文哲脫罪人質，要沉重的告訴民眾黨，政治立場可以不同，但面對司法態度必須一致，不要為了民眾黨的存續跟聲量，讓台灣民主跟司法一起陪葬。

吳思瑤強調，不要操弄民粹遂行政治目的，京華城弊案偵辦核心是證據不是政治。讓證據說話，而不是讓政治持續分化台灣、製造社會對立。

吳思瑤認為，若民眾黨執意全台開講，用民粹挑戰司法，相信民眾黨步向衰亡那天會越來越近，台灣是成熟且進步的法治國家，任何人都不要用政治挑戰司法，弊案上藍白合、挺柯文哲藍白合、對抗司法也藍白合，在新會期磨刀霍霍劍指總預算也藍白合。

至於下會期朝野攻防，吳思瑤表示，國民黨、民眾黨已經多次對外說明：會嚴審甚至砍光監察院預算，更要提出修憲案廢掉監察院，對準司法院預算：包含憲法法庭受理、國會擴權法案要報仇，為柯文哲一人的圖利案件，對於監院、司法院挾怨報復，如果嫌自己的社會信任度不夠低，就去做吧！全民都在看。

