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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「柯文哲10年政壇劇場落幕」　矢板明夫：民進黨也要反省養虎為患

▲ 政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

▲ 日本資深媒體人矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲在京華城案中，涉圖利威京集團逾200億元，昨（5日）遭台北地院裁定羈押禁見。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，這份裁定意味著台灣政壇上演10年的「柯文哲劇場落幕」，但是他認為，民進黨也要反省，當年柯文哲因為被民進黨禮讓，趁機擴大了其政治資本，最終養虎為患。

矢板明夫提到，民眾黨主席柯文哲涉犯貪污治罪條例罪，台北地方法院昨日裁定羈押禁見，雖然還不能判斷這個案件最終會是什麼結果，但從今以後，官司纏身的柯文哲要滿血復活的可能性已經微乎其微。

關於這份裁定，矢板明夫認為，意味著，台灣政壇上演了10年的「柯文哲劇場」落下了帷幕。然而，作為一個台灣政治的長期觀察者，矢板明夫看到柯文哲被押進土城看守所的影像，有幾點感想，首先，台灣地方首長的權限似乎有些過大，監督與制衡的機制並不完善。

矢板明夫引北院的裁定理由，柯文哲在擔任台北市長期間，故意違背法令「致使共犯沈慶京之京華城一案，獲不法利益二百餘億元」。

矢板明夫透露，他在日本國內當記者時，也曾採訪過多起地方行政弊案，但日本行政首長的權限不大，能上下其手的空間有限，涉案金額換算成台幣大多是幾十萬、幾百萬。

矢板明夫點出，如果日本出現上千萬台幣的案子，那就會成為全國矚目的大案，柯文哲這次的京華城案，涉及兩百多億新台幣，可謂是天文數字。

矢板明夫也不解，為什麼在眾多台北市官員、都市計畫委員會的成員都認為有違法嫌疑的情況下，市長可以一意孤行？議會的監督機制為什麼沒有起作用？

「這幾年，宜蘭縣、新竹縣、桃園市等地的現任或前任地方首長，也都捲入了弊案，或許，是制度上出了問題，要如何改進，值得大家探討。」

此外，矢板明夫進一步說明，政黨不應該不務正業，這幾天圍繞著柯文哲案，民眾黨數次發表聲明，一直主張柯文哲遭受了「司法不公平對待」，還痛批檢調單位「極力羅織罪名」。但矢板明夫認為，民眾黨這種態度非常不可取，在民主國家，政黨的目的是「取得政權、實現政治理念與政策」，判斷一個人是清白、還是有罪，則是司法機關的專業，政黨不應該越俎代庖、先下結論。

矢板明夫直言，一個民主國家的公民，「尊重司法」是基本常識，煽動支持者挑戰司法、否定司法的做法，是不成熟的表現。

最後，矢板明夫表示，民進黨也要反省，以柯文哲為首的民眾黨主要幹部，有好幾個人曾經在過去的選舉中，因為被民進黨禮讓，趁機擴大了其政治資本。但現在看來，這些被民進黨禮讓的人的政治理念、做事方法、以及對自己的要求，和民進黨追求的價值幾乎完全相反。

因此，矢板明夫強調，為了追求眼前的選舉結果，放鬆了對理念的堅持，識人不明、養虎為患，形成今日的亂源，民進黨難辭其咎。

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